Receta en “air fryer”: torta de banano y chocolate

Sirve esta receta con helado de vainilla o crema batida.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
25 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Esta torta de chocolate con banano puedes decorarla también con crema pastelera.
Foto: Couleur / Pixabay
Un poco de la historia sobre el chocolate

En Suramérica la historia del cacao empezó en la Amazonia en Colombia y Ecuador. Desde ahí se empezó a expandir hacia lugares mesoamericanos donde habitaban Los olmecas y Los Mayas.

Los Aztecas fueron influenciados por los Mayas para cultivar el cacao. Ellos denominaban “xocolat” a la bebida aromática que resultaba del cacao y la preparaban para sus ritos más importantes. Fue hasta el siglo XVII que se obtuvo la fórmula de lo que hoy conocemos como chocolate caliente.

Gastronomía: Latinoamericana .

Imperdible para el paladar

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 1 banano maduro
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de cacao en polvo
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • Chips o chunks de chocolate

Preparación

Integrar el banano, el cacao en polvo, el azúcar, el huevo y el polvo de hornear muy bien. Servir en un recipiente resistente al calor, y hornear durante 15 minutos aproximadamente a 180° C.

Antes de retirar, introduce un palillo en el centro de la torta, si sale limpio, significa que está listo.

Retirar de la air fryer, esperar que enfríe y disfrutar. La puedes servir con helado o crema batida.

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

