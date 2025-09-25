Receta en “air fryer”: torta de banano y chocolate

Esta torta de chocolate con banano puedes decorarla también con crema pastelera. Foto: Couleur / Pixabay

Un poco de la historia sobre el chocolate

En Suramérica la historia del cacao empezó en la Amazonia en Colombia y Ecuador. Desde ahí se empezó a expandir hacia lugares mesoamericanos donde habitaban Los olmecas y Los Mayas.

Los Aztecas fueron influenciados por los Mayas para cultivar el cacao. Ellos denominaban “xocolat” a la bebida aromática que resultaba del cacao y la preparaban para sus ritos más importantes. Fue hasta el siglo XVII que se obtuvo la fórmula de lo que hoy conocemos como chocolate caliente.

Gastronomía: Latinoamericana . Imperdible para el paladar Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 banano maduro

1 huevo

1 cucharada de cacao en polvo

1 cucharada de polvo para hornear

Chips o chunks de chocolate

Preparación

Integrar el banano, el cacao en polvo, el azúcar, el huevo y el polvo de hornear muy bien. Servir en un recipiente resistente al calor, y hornear durante 15 minutos aproximadamente a 180° C.

Antes de retirar, introduce un palillo en el centro de la torta, si sale limpio, significa que está listo.

Retirar de la air fryer, esperar que enfríe y disfrutar. La puedes servir con helado o crema batida.

