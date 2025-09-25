Receta en “air fryer”: torta de banano y chocolate

Escucha este artículo
Un poco de la historia sobre el chocolate
En Suramérica la historia del cacao empezó en la Amazonia en Colombia y Ecuador. Desde ahí se empezó a expandir hacia lugares mesoamericanos donde habitaban Los olmecas y Los Mayas.
Los Aztecas fueron influenciados por los Mayas para cultivar el cacao. Ellos denominaban “xocolat” a la bebida aromática que resultaba del cacao y la preparaban para sus ritos más importantes. Fue hasta el siglo XVII que se obtuvo la fórmula de lo que hoy conocemos como chocolate caliente.
Imperdible para el paladar
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 1 banano maduro
- 1 huevo
- 1 cucharada de cacao en polvo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- Chips o chunks de chocolate
Preparación
Integrar el banano, el cacao en polvo, el azúcar, el huevo y el polvo de hornear muy bien. Servir en un recipiente resistente al calor, y hornear durante 15 minutos aproximadamente a 180° C.
Antes de retirar, introduce un palillo en el centro de la torta, si sale limpio, significa que está listo.
Retirar de la air fryer, esperar que enfríe y disfrutar. La puedes servir con helado o crema batida.
