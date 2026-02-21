Receta fácil en casa para hacer “cheesecake”

Añade a este cheesecake mermelada por encima y decora con una hojita de hierbabuena. Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia del “cheesecake”

El cheesecake nació en Grecia en el año 2.000 antes de Cristo. A propósito de los juegos olímpicos que acaban de terminar, se dice que este postre se ofrecía a los atletas (Circa 776 a. C.) por ser una buena fuente de energía que potencializaba su desempeño en las actividades deportivas de alto impacto.

En la época antigua se servía como postre en las bodas griegas, y sus ingredientes eran queso, harina, trigo y miel. Esta es una de las recetas de dulce más populares del mundo y, quizás, es una de los más antiguas que utilizan lácteos diferentes a la leche.

Gastronomía: Griega . Refrigera durante 30 minutos Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 paquetes de galleta oreo

100 gramos de mantequilla fundida

Ingredientes para el cheesecake

200 gramos de de queso crema

200 gramos de crema de leche

150 gramos de azúcar micro pulverizada

Ingredientes para la mermelada

300 gramos de fresa

150 gramos de azúcar

Preparación

La mermelada: corta las fresas en trozos y llévalas a cocción con el azúcar y un poquito de agua hasta que espese y tenga una textura brillante.

La base: retira el relleno de las galletas Oreo. Tritúralas y mézclalas con la mantequilla fundida para formar una pasta. Pon una cucharada en el fondo de cada vasito y presiona bien.

La crema: suaviza el queso crema y mézclalo suavemente con la crema de leche y el azúcar micropulverizada.

Montaje: con una manga pastelera, sirve la crema sobre la base de galleta. Refrigera por 30 minutos, añade la mermelada por encima y decora con una hojita de hierbabuena.

