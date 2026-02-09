Receta: filete de tilapia al ajo y romero

Sirve esta tilapia sobre una cama de espárragos para disfrutar. Foto: Getty Images/iStockphoto - alisafarov

Un poco de la historia de la tilapia

La tilapia es un pez que tiene su origen en Egipto. Expertos en el tema aseguran que es uno de los pescados de mayor consumo por su sabor y su precio. Sus mayores productores son China y Egipto, sin embargo, es importante resaltar que en Suramérica tiene gran importancia en su gastronomía, encontrando un sinfín de propuestas para conquistar comensales.

Su carne es blanca y se caracteriza porque no tiene mucha grasa. Es el ingrediente ideal para preparar ceviche y su cocción puede ser a la plancha o en sartén. A la hora de llevarlo a la mesa, es una excelente opción, ya que sus jugos son protagonistas en preparaciones que se fusionan con salsas.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa mantequilla con sal en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 3 filetes de tilapia

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Jugo de 1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla con sal

1 diente de ajo finamente picado

1 ramita de romero fresco

Preparación

Sazona los filetes de tilapia con sal, pimienta y jugo de limón. Déjalos reposar durante unos minutos.

Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

Pon los filetes y sofríelos hasta que estén ligeramente dorados por ambos lados. Retíralos del sartén y resérvalos.

En la misma sartén, agrega la mantequilla, el ajo picado y el romero fresco. Sofríe por unos segundos hasta que desprendan su aroma.

Incorpora nuevamente los filetes de tilapia y mézclalos con la mantequilla aromatizada. Cocina por 1–2 minutos más.

Retira del fuego y sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧