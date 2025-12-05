Logo El Espectador
Receta: ingredientes para preparar cañón de cerdo

Sirve con una salsa bechamel con tocineta para darle más espesor y sabor.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
05 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Si lo prefieres, sirve este cañón de cerdo con salsa de champiñones. ¡Exquisito!
Foto: Getty Images - Juefrateam
Un poco de la historia de este plato

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Colombiana .

También puedes servir con puré de plátano

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 kilogramos de cañón de cerdo
  • Paprika al gusto
  • Sazón completo al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 8 tajadas de queso provolone ahumado
  • 3 tajadas de jamón serrano
  • 8 lonjas de jamón
  • Rúgula al gusto
  • Palillos para formar

Preparación

Agrega sal, pimienta, un poco de sazón completo y paprika. Mezcla bien para que quede bien condimentado.

Abre el cañón cuidadosamente y coloca queso provolone ahumado. Añade jamón, jamón serrano y un poco de rúgula.

Enrolla el cañón y asegúralo usando palillos, colocándolos a la distancia que prefieras. El tamaño de cada porción es a gusto, pero te aseguro que queda súper rico: el queso le da un toque espectacular.

Lleva el rollo al refrigerador por unos 20 minutos para que tome firmeza y sea más fácil cortar buenas tajadas.

Dora el cañón por todos sus lados para darle color y sabor.

Prepara una salsa bechamel con tocineta para darle más espesor y sabor. Añade leche, cocina hasta que espese y viértela sobre el cañón.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

