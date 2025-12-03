Con sabor a Caribe colombiano: tres recetas para preparar a la hora del almuerzo

Escucha este artículo
Receta 1: encocado con camarones
El arroz con coco o los patacones son una buena opción para emplatar esta preparación. Ver la receta completa aquí
Receta 2: encocado de pescado casero
Una receta para preparar en casa y que puedes acompañar con arroz, patacones y aguacate. Ver receta completa aquí
Receta 3: así se prepara una bandeja costeña de pescado frito bañado con salsa criolla
El Caribe colombiano se sirve en la mesa y esta receta dejará a todos con ganas de probar más. Sirve con arroz blanco con fideos y aguacate en tajaditas. ¡Delicioso! Ver receta completa aquí
Bonus: Si te gustan los mariscos esta receta es para ti
Sirve con pan de ajo y decora con perejil. ¡Qué delicia de propuesta! Ver receta completa aquí
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧