No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Con sabor a Caribe colombiano: tres recetas para preparar a la hora del almuerzo

Encocado de camarones, de pescado y una bandeja costeña de pescado frito, son algunas recomendaciones de sabor para tus fogones.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
03 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Sirve también con arroz con coco.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Al Gonzalez
Receta 1: encocado con camarones

El arroz con coco o los patacones son una buena opción para emplatar esta preparación. Ver la receta completa aquí

Receta 2: encocado de pescado casero

Una receta para preparar en casa y que puedes acompañar con arroz, patacones y aguacate. Ver receta completa aquí

Receta 3: así se prepara una bandeja costeña de pescado frito bañado con salsa criolla

El Caribe colombiano se sirve en la mesa y esta receta dejará a todos con ganas de probar más. Sirve con arroz blanco con fideos y aguacate en tajaditas. ¡Delicioso! Ver receta completa aquí

Bonus: Si te gustan los mariscos esta receta es para ti

Sirve con pan de ajo y decora con perejil. ¡Qué delicia de propuesta! Ver receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

Estilo de Vida

 

