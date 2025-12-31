Receta: pan de ajo relleno de queso

Si tu cena son tamales colombianos esta opción de pan de ajo no te defraudará en la mesa. Foto: Getty Images/iStockphoto - LauriPatterson

Un poco de la historia del pan

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite, existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

Gastronomía: Latinoamericana . Deja reposar la masa para que tu pan quede esponjoso Tiempo de preparación: 70 minutos.

70 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 200 mililitros de leche

10 gramos de miel

1 diente de ajo

2 cucharadas de perejil

1/2 cucharadita de sal

8 gramos de levadura

1 huevo

350 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de sal

90 gramos de mantequilla

2 tazas de queso mozzarella

1 huevo para barnizar

50 gramos de mantequilla

Preparación

Comienza por activas la levadura con la leche tibia y la miel.

Deja reposar unos minutos para agregar la mezcla a los ingredientes secos.

Comienza a mezclar y poco a poco añade el huevo y la mantequilla. Se va a formar una masa pegajosa, pero una vez que se desprenda del tazón estará lista para reposar 40 minutos.

Cuando pase el tiempo, poncha la masa y divídela en bolitas iguales. Después con ayuda de un rodillo aplanas para rellenar con queso.

De esta manera las pones en un recipiente para horno y dejas reposar una media hora.

Cuando pase el tiempo las bolitas doblarán tu tamaño y debes barnizarlas con huevo para hornear por 15-20 minutos a 350 ºF /180 ºC.

Mientras tanto prepara la mantequilla: agrega ajo, perejil y sal. Derrite y cuando el pan salga calientico unta la mantequilla y así estará listo para disfrutar.

