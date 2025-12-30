Receta para Año Nuevo: pasteles en hoja

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de los pasteles en hoja
Los pasteles en hoja hacen parte de la cocina tradicional dominicana. Han alcanzado popularidad porque se preparan en las fiestas decembrinas o en otras festividades de República Dominicana. Es una receta que fusiona tradición, sabor y es una técnica culinaria heredada de generaciones, suelen compararse con los tamales latinoamericanos por su masa, pero su preparación tiene características diferenciadoras. Hoy de la mano de nuestro chef Andy Carvajal, te enseñamos esta receta.
Gastronomía: Dominicana.
Puede acompañar también con mayonesa
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 45 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 yautía
- 1 plátano verde
- Hoja de plátano
- 1 rulo
- 1/ 2 auyama
- Un chorrito de naranja agria
- Un chorrito de leche evaporada
- Un chorrito de aceite de achiote
- Una cucharada de sazón completo
- Sal y pimienta al gusto
- Papel pergamino
Preparación
Comienza pelando los víveres, usa yautía, plátano verde, rulo y auyama. Rállalos, si no te gusta con este método puedes cortarlos y pasarlos por un procesador, la idea es que quede una mezcla homogénea.
Añade un chorrito de naranja agria, un chorrito de leche, aceite de achiote, sazón completo, sal y pimienta. Integra muy bien ya sí estará lista la masa.
Usa una hoja de papel pergamino y sobre ella una hoja de plátano, unta esta última de aceite de achiote, pon la masa y rellena con lo que quieras. Yo usé pollo con buen sabor.
Cierra la hoja de plátano con el papel pergamino, dobla las puntas y amarra.
Lleva los pastelitos a cocinar en agua por 45 minutos. Retira, destapa y disfruta con salsa de tomate, mayonesa o una pizca de ají.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧