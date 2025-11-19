Receta para el almuerzo: cerdo agridulce

Este cerdo agridulce también puedes servirlo con puré de papa. Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Colombiana . Añade salsa teriyaki para resaltar sabores Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra de lomo de cerdo

1/2 cebolla blanca picada

Sal y pimienta al gusto

4 dientes de ajo

Pimentones mixtos picados al gusto

2 cucharadas de salsa de tomate

2 cucharadas de salsa de soja

Preparación

Pon tu wok eléctrico a máxima potencia y agrega un poco de aceite.

Añade el lomo de cerdo picado y sazona con sal y pimienta. Cocina hasta que esté dorado por todos lados.

Incorpora los pimentones y la cebolla picados. Añade el ajo finamente picado y mezcla todo bien. Cocina los vegetales por aproximadamente 2 minutos, hasta que estén tiernos pero crujientes.

Agrega un toque de salsa Teriyaki, un poco de miel y 2 cucharadas de salsa de tomate. Ajusta el picante al gusto, añade semillas de ajonjolí y un chorrito de vinagre de arroz. Mezcla todo para que se integren los sabores.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧