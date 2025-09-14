Receta para hacer pasta cremosa con limón

Esta pasta cremosa con limón puedes acompañarla con un buen vino blanco. Foto: María Dulcey

Un poco de la historia del spaghetti

Es una de las recetas más populares de la gastronomía italiana, y su primera aparición se dio en el siglo XII. La palabra spaghetti significa cordón y es la sustitución de otros nombres de platos italianos como el maccaroni y vermicelli. Cabe mencionar que los espaghetis en un principio se servían únicamente con aceite de oliva, queso y pimienta. Sin embargo, sería en el siglo XVIII que la pasta comenzaría a consumirse con salsa de tomate, receta consignada en el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti en 1837.

Este plato se elabora con harina de grano duro y agua.Su forma es delgada y tienen un largo de 30 centímetros aproximadamente.La clave para cocinarlo es que su consistencia esté al ‘dente’, para hacerlo resistente a la hora de consumirlo. Puede mezclarse con cualquier tipo de salsas y la magia de su sabor está en la fusión de los ingredientes que se desprendan de estas.

Gastronomía: Italiana . No olvides el queso parmesano en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 180 gramos de pasta corta o larga (la que prefieras)

1/2 taza de crema de leche

1 cucharada de mantequilla

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharadita de ralladura de limón

Jugo de 1 limón pequeño

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Preparación

En abundante agua con sal cocina la pasta, déjala al dente según las instrucciones del empaque. Reserva un poco del agua de cocción.

En una sartén grande derrite la mantequilla, sofríe el ajo por unos segundos y añade la crema de leche.

Agrega la ralladura y el jugo de limón, mezcla bien y baja el fuego.

Añade la pasta cocida y un chorrito del agua de cocción para ligar la salsa. Mezcla hasta que quede cremosa.

Finaliza agregando queso parmesano.

