Receta para hacer postre de limón: sencillo y fresco para el paladar

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de este postre
En la mesa colombiana siempre hay espacio para un postre que conquiste con su sencillez y frescura. El de limón, además de ser un clásico infalible para compartir en familia, es una receta perfecta para quienes desean iniciar un emprendimiento de repostería: pocos ingredientes, bajo costo y un resultado que enamora desde la primera cucharada.
Su preparación no requiere horno, los ingredientes son fáciles de conseguir y el resultado es un postre elegante que se vende solo.
Gastronomía: Colombiana.
Un clásico que nos recuerda que el buen sabor no necesita complicaciones
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 850 mililitros de crema de leche
- 500 mililitros de leche condensada
- 60 mililitros de zumo de limón fresco
- Galletas tipo crackers
- Ralladura de limón para decorar
Preparación
La crema base
En una licuadora mezcla la crema de leche, la leche condensada y el zumo de limón. Obtendrás una mezcla sedosa, con el equilibrio ideal entre dulzura y acidez.
El armado
En una refractaria coloca una primera capa de la crema, seguida de una capa de galletas. Repite el procedimiento alternando crema y galletas hasta llenar el molde.
El toque final
Culmina con una capa generosa de crema, espolvorea trocitos de galleta y decora con ralladura de limón.
Reposo indispensable
Refrigera durante al menos 5 horas. Aunque lo ideal es dejarlo toda la noche para que las galletas absorban los sabores y el postre adquiera una textura más firme.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧