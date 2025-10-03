Receta para hacer postre de limón: sencillo y fresco para el paladar

Este postre de limón puedes acompañarlo con un buen café colombiano. Foto: Rubi Cárdenas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este postre

En la mesa colombiana siempre hay espacio para un postre que conquiste con su sencillez y frescura. El de limón, además de ser un clásico infalible para compartir en familia, es una receta perfecta para quienes desean iniciar un emprendimiento de repostería: pocos ingredientes, bajo costo y un resultado que enamora desde la primera cucharada.

Su preparación no requiere horno, los ingredientes son fáciles de conseguir y el resultado es un postre elegante que se vende solo.

Gastronomía: Colombiana . Un clásico que nos recuerda que el buen sabor no necesita complicaciones Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 850 mililitros de crema de leche

500 mililitros de leche condensada

60 mililitros de zumo de limón fresco

Galletas tipo crackers

Ralladura de limón para decorar

Preparación

La crema base

En una licuadora mezcla la crema de leche, la leche condensada y el zumo de limón. Obtendrás una mezcla sedosa, con el equilibrio ideal entre dulzura y acidez.

El armado

En una refractaria coloca una primera capa de la crema, seguida de una capa de galletas. Repite el procedimiento alternando crema y galletas hasta llenar el molde.

El toque final

Culmina con una capa generosa de crema, espolvorea trocitos de galleta y decora con ralladura de limón.

Reposo indispensable

Refrigera durante al menos 5 horas. Aunque lo ideal es dejarlo toda la noche para que las galletas absorban los sabores y el postre adquiera una textura más firme.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧