Receta para hacer postre de limón: sencillo y fresco para el paladar

Para esta preparación necesitarás crema de leche, leche condensada, zumo de limón fresco, galletas y ralladura de limón.

Rubi Cárdenas, chef / @rubi.chef
03 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.
Este postre de limón puedes acompañarlo con un buen café colombiano.
Foto: Rubi Cárdenas
Un poco de la historia de este postre

En la mesa colombiana siempre hay espacio para un postre que conquiste con su sencillez y frescura. El de limón, además de ser un clásico infalible para compartir en familia, es una receta perfecta para quienes desean iniciar un emprendimiento de repostería: pocos ingredientes, bajo costo y un resultado que enamora desde la primera cucharada.

Su preparación no requiere horno, los ingredientes son fáciles de conseguir y el resultado es un postre elegante que se vende solo.

Gastronomía: Colombiana.

Un clásico que nos recuerda que el buen sabor no necesita complicaciones

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 850 mililitros de crema de leche
  • 500 mililitros de leche condensada
  • 60 mililitros de zumo de limón fresco
  • Galletas tipo crackers
  • Ralladura de limón para decorar

Preparación

La crema base

En una licuadora mezcla la crema de leche, la leche condensada y el zumo de limón. Obtendrás una mezcla sedosa, con el equilibrio ideal entre dulzura y acidez.

El armado

En una refractaria coloca una primera capa de la crema, seguida de una capa de galletas. Repite el procedimiento alternando crema y galletas hasta llenar el molde.

El toque final

Culmina con una capa generosa de crema, espolvorea trocitos de galleta y decora con ralladura de limón.

Reposo indispensable

Refrigera durante al menos 5 horas. Aunque lo ideal es dejarlo toda la noche para que las galletas absorban los sabores y el postre adquiera una textura más firme.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rubi Cárdenas, chef / @rubi.chef

