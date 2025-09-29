Las tostadas francesas son una propuesta versátil donde puedes combinar sabores salados y dulces para conquistar el paladar de tus comensales. Foto: Iffany / Pixabay

Un poco de la historia de este plato

Cuenta la historia que esta delicia gastronómica tiene su origen en Albany, Nueva York. Se dio a conocer en el año 1724 gracias a un colono llamado Joseph French, quien la nombró “French Toast” en inglés y al cual se le atribuyó su creación. Aunque esta leyenda no se confirma todavía, lo que sí es cierto es que en un principio este plato no llevaba dentro de sus ingredientes huevo, únicamente leche, y que se conocía en la época del Imperio Romano como “Aliter Dulcia”.

Este plato se elabora con “Pain perdu” que en español significa pan perdido y hace referencia a un pan duro o viejo. La preparación de las “tostadas francesas” o “torrijas o torrejas” consiste en llevar un pan a remojar en una mezcla de huevos y leche batida, que posteriormente se sofríe, se endulza con “miel, melaza o azúcar”y pueden añadírsele diferente clases de toppings, todo a gusto del comensal.

Gastronomía: Francesa . Puedes usar quinoa en esta receta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 huevos

2 cucharadas de leche

Canela en polvo

Taja de pan

1 cucharadita de aceite de oliva

1 cucharadita de mantequilla

Preparación

En un recipiente, mezcla huevos, leche y una pizca de canela hasta que todo esté bien integrado.

Sumerge las tajadas de pan en la mezcla, asegurándote de que se impregnen bien por ambos lados.

En una sartén caliente con un poco de mantequilla, dora las tajadas de pan por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes.

Mientras se cocinan las tostadas, prepara unos huevos revueltos al gusto.

Una vez listas las tostadas francesas, sírvelas acompañadas de los huevos revueltos y queso. ¡Disfruta de esta sabrosura!

