Receta: pollo en salsa criolla colombiana

Un poco de la historia de este plato

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado.

Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Colombiana . Usa cilantro fresco picado para finalizar Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 presas de pollo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla cabezona mediana, picada finamente

1 rama de cebolla larga finamente picada

3 tomates maduros, pelados y picados o rallados.

1 cucharadita de achiote en polvo

1 taza de caldo de pollo o agua.

1 papa pastusa cortada en laminas

Sal y pimienta al gusto

Preparación

En una sartén grande, calienta el aceite y dora las presas de pollo por ambos lados hasta que estén bien selladas y con un color dorado. Retíralas y resérvalas.

En la misma sartén, agrega la cucharadita de achiote y deja que se active con el calor por un par de minutos.

Agrega la cebolla cabezona y larga, Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente

Incorpora el tomate picado y cocina unos minutos hasta que se deshaga y forme una salsa espesa. Añade una pizca de sal y pimienta.

Devuelve el pollo a la sartén, agrega el caldo y la papa laminada. Tapa y cocina a fuego bajo durante 25–30 minutos, o hasta que el pollo esté suave y la salsa bien espesa.

Ajusta la sal y termina con un toque de cilantro fresco por encima. Sirve para disfrutar.

