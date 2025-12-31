Receta: sancocho de gallina para el “guayabo” de fin de año

Sancocho de gallina, plato tradicional colombiano. Foto: Tomada del libro 100 sopas colombianas /Ana Belén Charry

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají.

Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes como el sancocho de gallina, la receta que prepararemos hoy de la mano de la chef Ana Belén Charry y que se encuentra disponible en su libro 100 sopas colombianas de Editorial Planeta. ¡Manos a la obra!

Gastronomía: Colombiana . Usa arracacha en esta receta Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 3 dientes de ajo

1/2 cebolla cabezona

2 yucas medianas peladas y cortadas en trozos

1 manojo de cilantro amarrado

1 tallo de cebolla larga

Sal al gusto

1 gallina limpia y despresada

10 tazas de agua

3 1/2 plátanos verdes pelados y troceados

1 arracacha mediana pelada y troceada

3 mazorcas cortadas en trozos

4 papas grandes peladas y cortadas en cuartos

Preparación

En la licuadora, procesa los dientes de ajo, las cebollas y la sal. Una vez esté todo integrado, adoba las presas de la gallina con esta mezcla y llévalas a refrigeración en un recipiente con tapa durante 2 días.

En una olla de presión a fuego medio-alto con el agua hirviendo cocina las presas de gallina durante 25 minutos. Retira del fuego, deja salir el aire y destapa la olla. Traslada todo el contenido a una olla más grande y, preferiblemente en fogón de leña, continúa la cocción con los plátanos, la arracacha y las mazorcas. Cuando estén blandos, licúa algunos trozos de plátano con la arracacha y una taza de caldo de la cocción; regresa la mezcla a la olla.

Agrega las papas, la yuca y el cilantro, y cocina por 20 minutos más o hasta lograr el espesor deseado. Un indicador de que el sancocho está listo, es cuando la papa está blanda.

