Receta sin horno: rollo relleno de carne de res y de cerdo

Para esta preparación usa la proteína molida para darle mejor textura a tu propuesta. Usa tus vegetales favoritos.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
15 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este rollo relleno de carne de res y de cerdo con una buena salsa de ciruela.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia de este plato

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana.

Ideal para las fiestas decembrinas

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 35 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 libra de carne de res (tabla) molida
  • 1 libra de carne de cerdo molida
  • Sal, comino, tomillo, ajo en polvo todo al gusto.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva achiotado
  • 3 huevos cocidos
  • 1 pimentón cortado en julianas
  • 1 zanahoria rallada

Preparación

Mezclar la carne de res y cerdo con sal, comino, ají en polvo, tomillo y un poco de aceite achotado.

Poner la mezcla sobre un papel aluminio y estirarla.

Rellenar con huevo, pimentón y zanahoria.

Formar el rollo y cocinarlo durante 35 minutos.

Sellar en una sartén por todos los lados, servir caliente y disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

