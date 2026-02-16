Receta: té chai sin cafeína con cacao

Este té chai sin cafeína con cacao puedes hacerlos en solo 10 minutos. Foto: Diana León

Un poco de la historia del té chai

El té chai, también conocido como “masala chai”, tiene sus raíces en la India, donde ha sido una bebida tradicional durante siglos. Originalmente, era una mezcla de hierbas y especias utilizada en la medicina ayurvédica por sus propiedades curativas, y no contenía té. Con la llegada de los británicos en el siglo XIX, se incorporó el té negro a la mezcla de masala chai.

El chai moderno combina té negro, leche, azúcar y una mezcla de especias como canela, cardamomo, jengibre, clavo y pimienta negra. Esta bebida se sirve tanto en hogares como en los puestos callejeros de té, conocidos como “chaiwallahs”, en toda la India. Cada región y cada familia tiene su propia receta única.

En las últimas décadas, el chai ha ganado popularidad en todo el mundo, adaptándose a diversas culturas y gustos. Te invitamos a preparar una versión sin cafeína y sin azúcar, a la que puedes añadir cacao, lo que le aporta un toque cálido y reconfortante, perfecto para esos momentos en los que deseas consentirte, relajarte y nutrir tu cuerpo al mismo tiempo.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 cucharadas de canela en polvo

1 cucharada de jengibre en polvo

1 cucharadita de cardamomo molido

½ cucharadita de pimienta negra molida

½ cucharadita de nuez moscada molida

¼ cucharadita de clavos de olor molidos

Preparación

Mezcla todas las especias en un frasco de vidrio con tapa. Agita bien hasta integrar.

Puedes conservar esta mezcla hasta por 3 meses en un lugar fresco y seco.

Cómo preparar el té chai con cacao base

Ingredientes (1 taza)

1½ cucharadas de la mezcla chai

1 taza de leche vegetal (almendra, coco o avena)

1 cucharadita de cacao en polvo puro sin azúcar

1 cucharada de miel pura o al gusto

Preparación

Vierte la taza de leche en una olla pequeña y llévala a fuego medio-bajo.

Es importante no dejarla sola. La leche vegetal puede formar una capa en la superficie y subir rápidamente cuando empieza a hervir, lo que hace que se riegue. Debes estar pendiente, revuelve ocasionalmente y retírala justo antes de que hierva (cuando veas vapor y pequeñas burbujas en los bordes).

En la licuadora añade la mezcla chai, el cacao en polvo, miel

Con cuidado, vierte la leche caliente en la licuadora. Licúa durante 20–30 segundos hasta que esté bien integrado y ligeramente espumoso.

