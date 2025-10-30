Receta: tiramisú de especias de calabaza

Escucha este artículo
Un poco de la historia del tiramisú
Este postre nació en los años cincuenta en el noreste de Italia, en Véneto, la capital de Venecia. Su nombre significa “levántame el ánimo” y la historia cuenta que las prostitutas de la época lo crearon para llenar de vitalidad y energía a sus clientes. Es un plato que se compone de un ponqué o galleta que se humedece con café, con una crema elaborada con huevos y azúcar, su toque mágico es el cacao en polvo espolvoreado.
Gastronomía: Italiana.
Usa crema de whiskey en esta receta
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 10.
Ingredientes
- 3 cucharadas de crema de whiskey (o bourbon si prefieres)
- 3 cucharadas ½ taza (138 g) de azúcar morena oscura, dividida
- 1½ cucharaditas de cacao en polvo (proceso holandés)
- 1½ cucharaditas de canela molida
- 1 cucharada 1 cucharadita de café instantáneo espresso
- 1 cucharadita de sal kosher Diamond Crystal o ½ cucharadita de sal kosher Morton, más al gusto
- 3 yemas de huevo grandes
- 1 cucharada de extracto de vainilla
- 1 lata (425 g) de puré de calabaza
- ½ tazas (375 ml) de crema de leche fría para batir
- ¾ taza (180 ml) de queso mascarpone
- 20 bizcochos de soletilla (ladyfingers) crujientes
Preparación
Paso 1
En un recipiente ancho y poco profundo, bate 3 cucharadas de crema de whiskey, 3 cucharadas (38 gramos) de azúcar morena, 1 cucharada + 1 cucharadita de café instantáneo, una pizca de sal y 1½ tazas de agua caliente hasta que el azúcar y el café se disuelvan. Reserva esta mezcla.
Paso 2
Llena una olla mediana con agua hasta unos 5 cm de altura y lleva a hervor suave.
En un bowl resistente al calor, mezcla las 3 yemas, 1 cucharada de vainilla y el resto del azúcar morena (½ taza o 100 g). Coloca el bowl sobre la olla (sin que toque el agua) y reduce el fuego a bajo.
Bate enérgicamente hasta que la mezcla se vuelva de un amarillo pálido y triplique su volumen, unos 5 minutos. Retira del fuego, agrega el puré de calabaza y bate hasta integrar. Reserva.
Paso 3
Con una batidora eléctrica a velocidad media-alta, bate la crema de leche, el mascarpone y 1 cucharadita de sal en un bowl mediano hasta formar picos firmes (1–2 minutos).
Añade la mezcla de calabaza reservada y bate hasta que no queden vetas visibles.
Paso 4
Sumerge los bizcochos uno por uno en la mezcla de crema de whiskey, unos 5 segundos por cada lado, solo hasta que se humedezcan sin deshacerse.
Pon 10 bizcochos en una capa uniforme en una fuente ovalada de 3 litros o un molde cuadrado de 20x20 cm.
Cubre con la mitad de la crema de mascarpone y extiende de manera uniforme.
Repite el proceso con los otros 10 bizcochos y cubre con el resto de la crema, alisando o haciendo remolinos decorativos si deseas.
Refrigera el tiramisú por al menos 4 horas
