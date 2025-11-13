Rinde para ocho porciones: receta para hacer pudín de banano

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del pudín
Este plato de la cocina inglesa es uno de los más tradicionales de la gastronomía mundial. Se caracteriza porque puede ser salado, picante o de dulce y hace parte de las propuestas principales de la mesa. También es conocido como budín y tiene variaciones según el país donde se prepare. Para llevarlo a la mesa se pueden utilizar integrantes como la miga de pan, el arroz, frutas, huevos e incluso embutidos como la salchicha.
Gastronomía: .
No olvides la vainilla en esta preparación
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 3 yemas de huevo
- 60 gramos de azúcar
- 20 gramos de harina de trigo
- 250 mililitros de leche
- 1 banano machacado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Ingredientes para la mezcla final
400 gramos de crema de leche
1 cucharadita de esencia o pasta de vainilla
100 mililitros de leche condensada
3 bananos maduros
400 gramos de galletas de vainilla
Preparación
Empezamos preparando la crema pastelera de banano. Pon a calentar la leche con 40 gramos de azúcar hasta que hierva (recuerda remover constantemente con la espátula).
Mientras tanto, bate a (velocidad media alta) las yemas con vainilla y los 20 gramos azúcar hasta que tomen un tono pálido. Agrega la harina tamizada y luego incorpora poco a poco la leche caliente, sin dejar de batir.
Lleva nuevamente la mezcla al fuego, revolviendo con espátula hasta que espese. Cuando esté lista, añade el banano machacado, cuela y cubre con papel film a contacto. Refrigera por mínimo 1 hora.
Luego, bate la crema de leche con la leche condensada y la vainilla hasta punto chantilly. Aquí te recomiendo siempre que el bowl, la crema de leche, y la leche condensada estén muy fríos, de esta forma te aseguras de que la crema monte facilmente. Hazlo a velocidad alta y por máximo 5 minutos para que no se corte. Incorpora manualmente la crema pastelera de banano.
Ahora viene la magia. En un molde, alterna capas de crema, galletas de vainilla y rodajas de banano. Repite hasta llenar el molde y termina con una capa de crema y galletas trituradas encima. Deja enfriar mínimo durante 2 horas en la nevera, aunque si puedes dejar toda la noche la preparación, es mejor.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧