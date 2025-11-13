Logo El Espectador
Rinde para ocho porciones: receta para hacer pudín de banano

Deja enfriando esta preparación mínimo 2 horas en la nevera.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
13 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Para este pudín de banano usa harina de trigo, esencia de vainilla y huevo, entre otros ingredientes.
Foto: Getty Images - Gulsen Ozcan
Un poco de la historia del pudín

Este plato de la cocina inglesa es uno de los más tradicionales de la gastronomía mundial. Se caracteriza porque puede ser salado, picante o de dulce y hace parte de las propuestas principales de la mesa. También es conocido como budín y tiene variaciones según el país donde se prepare. Para llevarlo a la mesa se pueden utilizar integrantes como la miga de pan, el arroz, frutas, huevos e incluso embutidos como la salchicha.

No olvides la vainilla en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 40 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 3 yemas de huevo
  • 60 gramos de azúcar
  • 20 gramos de harina de trigo
  • 250 mililitros de leche
  • 1 banano machacado
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Ingredientes para la mezcla final

400 gramos de crema de leche

1 cucharadita de esencia o pasta de vainilla

100 mililitros de leche condensada

3 bananos maduros

400 gramos de galletas de vainilla

Preparación

Empezamos preparando la crema pastelera de banano. Pon a calentar la leche con 40 gramos de azúcar hasta que hierva (recuerda remover constantemente con la espátula).

Mientras tanto, bate a (velocidad media alta) las yemas con vainilla y los 20 gramos azúcar hasta que tomen un tono pálido. Agrega la harina tamizada y luego incorpora poco a poco la leche caliente, sin dejar de batir.

Lleva nuevamente la mezcla al fuego, revolviendo con espátula hasta que espese. Cuando esté lista, añade el banano machacado, cuela y cubre con papel film a contacto. Refrigera por mínimo 1 hora.

Luego, bate la crema de leche con la leche condensada y la vainilla hasta punto chantilly. Aquí te recomiendo siempre que el bowl, la crema de leche, y la leche condensada estén muy fríos, de esta forma te aseguras de que la crema monte facilmente. Hazlo a velocidad alta y por máximo 5 minutos para que no se corte. Incorpora manualmente la crema pastelera de banano.

Ahora viene la magia. En un molde, alterna capas de crema, galletas de vainilla y rodajas de banano. Repite hasta llenar el molde y termina con una capa de crema y galletas trituradas encima. Deja enfriar mínimo durante 2 horas en la nevera, aunque si puedes dejar toda la noche la preparación, es mejor.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

