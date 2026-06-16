Rollos de canela en 45 minutos: esponjosos y fáciles de hacer en casa

Estos rollos de canela son imperdibles para el paladar. Foto: Cortesía Diana León

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Gastronomía: Sueca . Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 tazas de harina de avena

1 taza de yogur griego bebible

1 cucharada de polvo para hornear

1/4 de taza de Ghee derretido

Para el relleno

1/3 de taza de panela

1 cucharada de canela

Para la salsa

1 tarrito de yogur de coco

2 sobres de stevia

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Preparación

Tamiza la harina, luego, agrega el yogur, el Ghee y el polvo para hornear. Amasa hasta que quede homogénea la mezcla y no quede pegajosa.

Extiende con un rodillo hasta que quede un grosor de 3 centímetros, corta los bordes para que quede un rectángulo, agrega una capa de Ghee a la masa, añade la mezcla de canela con panela.

Corta tiras de 2 centímetros de ancho y enrollamos. Luego, en una lata para hornear previamente engrasada ponemos nuestros rollos.

Lleva al horno por 25 minutos a 170 °C o hasta que estén dorados.

Mezcla yogur de coco con stevia y añade sobre los rollos.

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Un poco de la historia de los rollos de canela

Los rollos de canela son un tipo de pan dulce que se originaron en Suecia y Dinamarca en el año 1920. Expertos en el tema señalan que aunque este postre se dio a conocer aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XIX, solo podían consumirlo personas de la alta sociedad, ya que los ingredientes para hacer esta receta eran muy costosos.

Se elaboran con canela y una exquisita mezcla de azúcar que tiene un delgada capa de mantequilla. La masa siempre se enrolla y se corta en porciones individuales para luego ser horneados. El glaseado es su toque mágico, se puede hacer con azúcar o con queso crema, eso va a depender mucho del comensal. Este clásico de la repostería y el cual goza de mucha popularidad en Estados Unidos, es una de las propuestas gastronómicas más fáciles de llevar a la mesa.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧