Sándwich de helado con galleta de chocolate casera: receta fácil

Rellena también este sándwich de helado con galleta con gomitas o trocitos de fruta. Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2

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Gastronomía: Americana . No olvides el bicarbonato en esta receta Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 120 gramos de mantequilla derretida

1/4 de taza de azúcar blanca

Sal en hojuelas (opcional)

1/2 taza de azúcar mascabado

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de vainilla

1 huevo

1 1/4 de taza de harina

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 taza de chispas de chocolate semi amargo

1/2 taza de chocolate de leche

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Preparación

En un tazón agrega la mantequilla derretida, azúcares, sal y vainilla.

Mezcla muy bien hasta que todo esté incorporado y agrega el huevo. Batir y cernir harina con bicarbonato.

Corta el chocolate en trozos grandes y pequeños, agrégalos a la masa. Refrigera por una hora, con una cuchara para nieve forma las bolitas de galleta y hornea por 12 minutos a 350 °F/170 °C.

Deja enfriar10 minutos y estarán listas para rellenar con un buen helado de vainilla.

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Un poco de la historia de esta preparación

Este reconocido, exquisito y rápido postre fue creado en 1890 en Lower East Side de Manhattan, en Nueva York. Se le atribuye su aparición a los vendedores ambulantes de la época, quienes encontraron una manera rápida y muy eficaz de juntar una capa de helado entre dos galletas. Su forma por tradición en rectangular, sin embargo, algunos chefs han decidido encontrar la manera de ingeniárselas para ofrecer a los amantes del helado diversas formas para consumirlo.

Se conoce también como bocadito de helado o alfajor helado y se han convertido en uno de los platos de dulce más apetecidos del mundo gastronómicos.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧