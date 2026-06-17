Sándwich de helado con galleta de chocolate casera: receta fácil

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Gastronomía: Americana .
No olvides el bicarbonato en esta receta
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 120 gramos de mantequilla derretida
- 1/4 de taza de azúcar blanca
- Sal en hojuelas (opcional)
- 1/2 taza de azúcar mascabado
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de vainilla
- 1 huevo
- 1 1/4 de taza de harina
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 taza de chispas de chocolate semi amargo
- 1/2 taza de chocolate de leche
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Preparación
En un tazón agrega la mantequilla derretida, azúcares, sal y vainilla.
Mezcla muy bien hasta que todo esté incorporado y agrega el huevo. Batir y cernir harina con bicarbonato.
Corta el chocolate en trozos grandes y pequeños, agrégalos a la masa. Refrigera por una hora, con una cuchara para nieve forma las bolitas de galleta y hornea por 12 minutos a 350 °F/170 °C.
Deja enfriar10 minutos y estarán listas para rellenar con un buen helado de vainilla.
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Un poco de la historia de esta preparación
Este reconocido, exquisito y rápido postre fue creado en 1890 en Lower East Side de Manhattan, en Nueva York. Se le atribuye su aparición a los vendedores ambulantes de la época, quienes encontraron una manera rápida y muy eficaz de juntar una capa de helado entre dos galletas. Su forma por tradición en rectangular, sin embargo, algunos chefs han decidido encontrar la manera de ingeniárselas para ofrecer a los amantes del helado diversas formas para consumirlo.
Se conoce también como bocadito de helado o alfajor helado y se han convertido en uno de los platos de dulce más apetecidos del mundo gastronómicos.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧