¿Sigues sin resolver el almuerzo de hoy? Esta receta con atún te salvará

En esta tortilla con atún también puedes añadir lechuga o espinaca. Foto: Getty Images/iStockphoto - EzumeImages

Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Colombiana . Añade tus vegetales favoritos para disfrutar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 lata de atún escurrido

1/4 de cebolla blanca picada

1/2 aguacate

2 cucharadas de queso crema

Sal y pimienta al gusto

2 tortillas de trigo

Queso rallado al gusto

Preparación

Mezcla el atún con cebolla, aguacate, queso crema, sal y pimienta.

Añade queso sobre la tortilla, luego el relleno, más queso y cierra como quesadilla.

Cocina en sartén a fuego medio hasta dorar por ambos lados. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧