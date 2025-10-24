Logo El Espectador
¿Sigues sin resolver el almuerzo de hoy? Esta receta con atún te salvará

Cebolla, tortillas de trigo, aguacate y queso crema, son algunos ingredientes para hacer esta receta.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
24 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
En esta tortilla con atún también puedes añadir lechuga o espinaca.
Foto: Getty Images/iStockphoto - EzumeImages
Un poco de la historia de este plato

El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.

Gastronomía: Colombiana.

Añade tus vegetales favoritos para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 lata de atún escurrido
  • 1/4 de cebolla blanca picada
  • 1/2 aguacate
  • 2 cucharadas de queso crema
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 tortillas de trigo
  • Queso rallado al gusto

Preparación

Mezcla el atún con cebolla, aguacate, queso crema, sal y pimienta.

Añade queso sobre la tortilla, luego el relleno, más queso y cierra como quesadilla.

Cocina en sartén a fuego medio hasta dorar por ambos lados. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

