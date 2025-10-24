¿Sigues sin resolver el almuerzo de hoy? Esta receta con atún te salvará

Escucha este artículo
Un poco de la historia de este plato
El atún tiene su origen en la Era primaria. Sería Nicolas Appert, quien descubriera a finales del siglo XVIII que si un alimento se calentaba en algún recipiente hermético, podría conservarse durante mucho tiempo, convirtiendo a este protagonista de la mesa en uno de los ingredientes más fáciles de llevar a diferentes recetas de la gastronomía. El atún puede incluirse en ensaladas, tortas y es una excelente fusión con verduras calientes o frías.
Gastronomía: Colombiana.
Añade tus vegetales favoritos para disfrutar
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 lata de atún escurrido
- 1/4 de cebolla blanca picada
- 1/2 aguacate
- 2 cucharadas de queso crema
- Sal y pimienta al gusto
- 2 tortillas de trigo
- Queso rallado al gusto
Preparación
Mezcla el atún con cebolla, aguacate, queso crema, sal y pimienta.
Añade queso sobre la tortilla, luego el relleno, más queso y cierra como quesadilla.
Cocina en sartén a fuego medio hasta dorar por ambos lados. Sirve caliente.
