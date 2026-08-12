Tostadas de camarón con pico de gallo de mango

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Gastronomía: Latinoamericana.
Fresca y deliciosa para el paladar
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de camarón limpio
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de paprika
- 1 cucharada de ajo en polvo
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de mantequilla
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Para el pico de gallo
2 tomates
1/4 de cebolla morada
Cilantro
1 chile o jalapeño
1 mango
Guacamole
Para el aderezo de chipotle
2 chiles chipotle
Jugo de un limón
1/2 taza de mayonesa
Sal
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Preparación
Sazona los camarones con aceite de oliva, ajo en polvo, paprika, sal y pimienta.
Refrigera unos minutos para que tomen sabor y prepara el aderezo de chipotle y resérvalo.
Cocina los camarones en mantequilla hasta que cambien de color, unos 3 minutos.
Prepara el pico de gallo con mango y arma las tostadas con guacamole, los camarones, el pico de gallo y el aderezo de chipotle.
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