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Tostadas de camarón con pico de gallo de mango

Una idea rápida y sabrosa para el almuerzo que no puedes dejar de preparar. ¡Listas en cinco minutos!

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
12 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Añade queso rallado a estas tostadas de camarón con pico de gallo de mango.
Añade queso rallado a estas tostadas de camarón con pico de gallo de mango.
Foto: Getty Images - ALLEKO
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Gastronomía: Latinoamericana.

Fresca y deliciosa para el paladar

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de camarón limpio
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de paprika
  • 1 cucharada de ajo en polvo
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de mantequilla

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Para el pico de gallo

2 tomates

1/4 de cebolla morada

Cilantro

1 chile o jalapeño

1 mango

Guacamole

Para el aderezo de chipotle

2 chiles chipotle

Jugo de un limón

1/2 taza de mayonesa

Sal

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Preparación

Sazona los camarones con aceite de oliva, ajo en polvo, paprika, sal y pimienta.

Refrigera unos minutos para que tomen sabor y prepara el aderezo de chipotle y resérvalo.

Cocina los camarones en mantequilla hasta que cambien de color, unos 3 minutos.

Prepara el pico de gallo con mango y arma las tostadas con guacamole, los camarones, el pico de gallo y el aderezo de chipotle.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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Tostadas de camarón con pico de gallo de mango

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