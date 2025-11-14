Sushi Master 2025: fechas, ciudades y precios

El Sushi Master es una iniciativa gastronómica para apoyar a emprendedores del sector liderada por Tulio Zuloaga. Foto: Tomada de IG: Sushi Master

Una nueva edición de uno de los festivales más esperados del año regresa. El Sushi Master ya está listo para conquistar a los amantes de los rollitos llenos de sabor que le hacen oda a la gastronomía asiática. Bajo el concepto “Los Elegidos”, la nueva entrega de sabor promete reunir a los mejores restaurantes especializados de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, para encontrar los mejores bocados.

Cada establecimiento participante presentará un rollo insignia, creado especialmente para el concurso y se ofrecerá al público a un precio único de $21.000. Así las cosas, durante siete días, los comensales podrán recorrer los establecimientos inscritos, degustar las propuestas y votar por sus favoritas a través de la aplicación oficial del evento.

El objetivo de esta fiesta de sabor, según Zuloaga, será resaltar la calidad del producto, la innovación en las combinaciones y la autenticidad de cada propuesta gastronómica liderada por manos colombianas. “Cada vez que llega un nuevo master recuerdo con gratitud que nada de esto habría sido posible sin el apoyo de todo el país. Gracias por acompañar a los emprendedores y empresarios del país en esta aventura; por contar sus historias, por darles voz, fuerza y valor, y por creer en lo que hemos hecho juntos”, contó Zuloaga a través de sus redes sociales.

Quienes deseen unirse al Sushi Master 2025 podrán visitar directamente los restaurantes inscritos y probar las recetas creadas, que seguro deleitarán con ingredientes colombianos en la competencia. Una vez realizada la degustación, los comensales podrán ingresar a la aplicación oficial de Tulio y calificar las propuestas, lo que permitirá consolidar el ranking de los restaurantes más destacados de Colombia con esta oferta.

En esta edición, conocida como “Los Elegidos”, participan establecimientos que superaron una selección previa basada en su calidad, regularidad y trayectoria gastronómica, lo que garantiza un nivel más alto dentro del concurso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧