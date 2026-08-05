Estos tacos de sushi de atún crujientes so una innovación culinaria imperdible para el paladar. Foto: Viridiana Navarrete

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Gastronomía: Mexicana - Asiática . No olvides el vinagre en esta receta Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de arroz

1 1/2 taza de agua

2 cucharadas de vinagre

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

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Ingredientes para el empanizado

1 taza de harina

1/2 taza de fécula

1 taza de agua

Panko o pan molido para empanizar

Ingredientes para el relleno

2 medallones de atún

2 cucharadas de soya

1 cucharadita de salsa de ostion

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

1 cucharadita de miel

Queso crema

Cebollín

Aguacate

Pepino

Cebollín

Ajonjolí

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Preparación

Enjuaga el arroz varias veces hasta que el agua salga clara, para retirar el exceso de almidón (ese agua puedes reservarla para regar tus plantas).

Cocina el arroz según las indicaciones del empaque.

Mezcla el vinagre de arroz con el azúcar y la sal, y agrégalo al arroz cuando aún esté caliente. Reserva.

Corta el alga nori en círculos.

Para el empanizado

Mezcla la harina, la fécula de maíz y el agua hasta obtener una mezcla ligera.

Aliña el atún en cubos con el aceite de ajonjolí, la miel y la salsa de soya.

Presiona una porción de arroz sobre cada círculo de nori.

Pasa cada base por el empanizado y fríe en aceite caliente hasta que esté dorada.

Mientras aún está caliente y flexible, dale forma de taco.

Rellena con el atún y los ingredientes de tu preferencia, y sirve de inmediato.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧