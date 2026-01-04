Logo El Espectador
¿Te gustan los sabores agridulces? Esta receta de mermelada de jalapeños es para ti

Deja enfriar y guarda esta preparación en un frasco limpio en la nevera para conservar.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
04 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
No olvides el toque de azúcar en esta mermelada de jalapeños.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia del ají

El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.

Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.

Gastronomía: Latinoamericana.

Sirve en tostadas o para disfrutar con nachos

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 6 jalapeños y 2 aji dulces
  • ½ taza de vinagre de manzana
  • ½ taza de azúcar
  • ¼ taza de agua
  • 1 pizca de sal

Preparación

Retira el tallo de los jalapeños (puedes dejar o quitar semillas según el picante que quieras) y pícalos, de igual manera con el ají dulce.

Lleva a una olla los jalapeños y ajíes, el vinagre, el azúcar, el agua y la sal.

Cocina a fuego medio por 20–25 minutos, hasta que todo esté muy suave y espese ligeramente.

Procesa si lo deseas, hasta obtener la textura deseada o deja los trozos para una apariencia mas rústica.

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

