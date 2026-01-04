¿Te gustan los sabores agridulces? Esta receta de mermelada de jalapeños es para ti

Escucha este artículo
Un poco de la historia del ají
El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.
Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.
Gastronomía: Latinoamericana.
Sirve en tostadas o para disfrutar con nachos
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 6 jalapeños y 2 aji dulces
- ½ taza de vinagre de manzana
- ½ taza de azúcar
- ¼ taza de agua
- 1 pizca de sal
Preparación
Retira el tallo de los jalapeños (puedes dejar o quitar semillas según el picante que quieras) y pícalos, de igual manera con el ají dulce.
Lleva a una olla los jalapeños y ajíes, el vinagre, el azúcar, el agua y la sal.
Cocina a fuego medio por 20–25 minutos, hasta que todo esté muy suave y espese ligeramente.
Procesa si lo deseas, hasta obtener la textura deseada o deja los trozos para una apariencia mas rústica.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧