Trucos para que la carne molida quede suelta y jugosa

¿Le ha pasado alguna vez que va a cocinar carne molida y termina convertida en una bola apelmazada y sin forma de manipularla? Si su respuesta es afirmativa, en Gastronomía y recetas de El Espectador le vamos a contar por qué pasa esto y le daremos algunos trucos para no morir en el intento.

El primer y más común error es amasarla y apretarla demasiado, no hay necesidad de compactarla tanto antes de cocinarla, porque puede perder aire y obtener una textura dura. Otra cosa importante que se debe tener en cuenta a la hora de cocinarla según el chef cartagenero Edd Cabarcas es dejarla caer suelta en la sartén y sepárala con suavidad mientras se dora e incluso, mezclarla con vegetales, ajo, sal, paprika, pimienta recién molida, comino y mostaza, antes de cocinarla para aprovechar todos sus jugos.

La temperatura, no es un detalle menor en la cocción. Si la carne va fría directo a la sartén caliente, suelta agua y se hierve en lugar de dorarse, según cuenta el chef Didier Castaño, la clave es dejarla reposar unos minutos fuera del congelador antes de hacer cualquier preparación.

La sartén también juega un papel relevante. Esta herramienta culinaria debe estar bien caliente para que la carne se selle rápido y conserve sus jugos. Siempre es recomendable cocinar la carne por partes y no en su totalidad para evitar errores y que no quede bien cocida. Recurramos de nuevo a los trucos de la abuela, las primeras chefs que conocimos y de quienes aprendimos. Doña Nelly Silva, mi abuela paterna decía que nunca hay que olvidar a la hora de cocinar la carne, la cebolla, el ajo y la zanahoria rallada, estos tres ingredientes son los encargados de mantener la humedad y realzar el sabor.

Tip final: la sal va justo cuando empieza a dorarse, ese pequeño detalle permite que la carne molida quede con una textura más firme pero jugosa para añadir a tus recetas favoritas.

