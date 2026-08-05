Caracol TV crea oficina para atender casos de acoso sexual tras investigación interna

Las denuncias de presunto acoso sexual dentro de Caracol Televisión, amplificadas por los numerales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, derivaron en la salida de dos de sus presentadores. Foto: Las Igualadas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de cuatro meses después de que Caracol Televisión, el canal con mayor audiencia en Colombia, informara que había recibido denuncias por acoso sexual contra dos de sus periodistas, la empresa dio por concluida la revisión interna que abrió tras esos hechos. Este miércoles presentó los resultados de la investigación y anunció una serie de medidas para prevenir y atender las violencias basadas en género dentro del canal.

La revisión estuvo a cargo de una Comisión Especial Independiente, liderada por Catalina Botero, abogada experta en derecho constitucional e internacional, e integrada por Alejandra Negrete, Mia Perdomo y Carlos Negret. creada después de que las denuncias salieran a la luz. Como parte del proceso, se aplicó una encuesta de percepción que reunió 1.212 respuestas de trabajadores de distintas áreas del canal, además de grupos focales, entrevistas y una revisión documental.

Entre sus principales hallazgos, la Comisión advirtió que algunas conductas de acoso pueden llegar a normalizarse cuando quienes las ejercen ocupan posiciones de poder. También concluyó que, en los casos donde existieron denuncias formales, la empresa activó los mecanismos institucionales previstos para su atención.

“La Comisión encontró que algunas conductas de acoso, incompatibles con un entorno laboral seguro, pueden llegar a normalizarse cuando quien las ejerce ocupa posiciones de poder y concluyó que, cuando estas situaciones fueron objeto de denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales correspondientes para su atención”, señala el comunicado.

En una carta dirigida a la opinión pública, Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, aseguró que el proceso llevó al canal a revisar su cultura organizacional. “Hace cuatro meses asumimos un compromiso que iba mucho más allá de revisar procedimientos o diseñar nuevas políticas. Asumimos el compromiso de escuchar con atención, de aprender con humildad y de actuar con responsabilidad frente a una situación que nos obligó a mirarnos como organización y a preguntarnos qué debíamos hacer para ser mejores”, escribió.

Entre las medidas anunciadas está la creación de una oficina especializada para atender casos de acoso sexual y violencias basadas en género. La dependencia estará liderada por Diana Rodríguez Uribe, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría de la London School of Economics. En su trayectoria se destacan su paso por la Defensoría del Pueblo como defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y, más recientemente, su trabajo como directora ejecutiva de la Fundación Tiempo de Juego.

(También puede leer: “Estamos perdiendo voces”: FLIP sobre el costo del acoso sexual y laboral en el periodismo)

¿Qué pasó en Caracol Televisión?

El 20 de marzo, Caracol Televisión anunció públicamente que activó sus protocolos internos tras recibir denuncias contra el presentador Jorge Alfredo Vargas y el jefe de la sección de deportes, Ricardo Orrego. Días después, el canal anunció su desvinculación de la compañía.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación habilitó en marzo un canal para recibir denuncias relacionadas con acoso sexual en medios de comunicación y abrió una investigación por los señalamientos contra los dos exfuncionarios de Caracol Televisión.

Ese proceso avanzó esta semana. El pasado 4 de agosto, la Fiscalía imputó a Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, el delito de acoso sexual por hechos que, según el ente investigador, ocurrieron entre 2024 y 2026 y afectaron a cuatro mujeres en contextos laborales. La Fiscalía sostiene que el periodista habría aprovechado su posición de poder para cometer las conductas investigadas. Vargas no aceptó los cargos y anunció que ejercerá su defensa, al insistir en su inocencia.

(Lea más aquí: Fiscalía imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual)

Durante la audiencia, la jueza negó la reserva de identidad solicitada por las denunciantes y, posteriormente, tres de ellas informaron que no participarán como víctimas ni recibirán representación de la Defensoría del Pueblo. La investigación continúa, mientras organizaciones feministas cuestionan la falta de un enfoque de género en el proceso. La imputación contra Ricardo Orrego sigue pendiente.

*Nota de la editora: El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio.