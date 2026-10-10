Derechos LGBT y aborto: tres decisiones que marcan la política exterior de De la Espriella

En dos meses, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó tres decisiones que marcan un giro en la posición internacional de Colombia sobre género y derechos LGBTIQ+: se retiró de una alianza internacional, tomó distancia del concepto “derechos sexuales y reproductivos” ante la ONU y volvió al Consenso de Ginebra, una declaración impulsada durante el primer Gobierno de Donald Trump, que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto”. Estas decisiones tienen efectos políticos y diplomáticos, pero no modifican la jurisprudencia ni los derechos reconocidos en Colombia. ¿Qué implican?