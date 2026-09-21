68 hombres porristas en la NFL: ¿por qué todavía se cuestiona que un hombre baile?
En 2026 hay 68 hombres porristas en la NFL, distribuidos en 11 equipos. Entre ellos están Jackson O’Brien, Louie Conn, Blaize Shiek y Jeremy Greer, hombres abiertamente gais o con identidades de género diversas cuya presencia en las canchas permite hablar de baile, deporte, homofobia y de las ideas que dictan qué comportamientos se consideran “apropiados” para los hombres. ¿Por qué?
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación