Cámara de la Diversidad colombiana recibe premio global por segunda vez

Colombia fue reconocida esta semana en el escenario empresarial internacional por su trabajo en materia de inclusión de personas LGBTIQ+. La Cámara de la Diversidad de Colombia recibió el premio International Chamber of the Year, otorgado por la Cámara de Comercio LGBT de los Estados Unidos (NGLCC, por sus siglas en inglés), en el marco de la Conferencia Internacional de Liderazgo y Negocios NGLCC 2025, celebrada en Las Vegas entre el 19 y el 22 de agosto.

Se trata de la segunda vez que la Cámara de la Diversidad colombiana recibe esta distinción, tras haber sido premiada también en 2016. El reconocimiento, otorgado entre más de 40 cámaras de comercio de todo el mundo, destaca los esfuerzos de esta organización en el fortalecimiento de redes empresariales inclusivas y la generación de oportunidades de negocio para empresas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

“Es un honor inmenso que Colombia reciba por segunda vez este reconocimiento de la NGLCC; la primera vez que lo recibimos fue en el año 2016, siendo una Cámara emergente y con mucho potencial. Hoy, somos la única Cámara en el mundo que ha sido reconocida por estos, los Óscares de la Inclusión Empresarial, en dos oportunidades” , señaló Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de la Diversidad, en un comunicado de prensa.

¿Qué implica este premio para Colombia?

Este galardón es el máximo reconocimiento que entrega la NGLCC a organizaciones que agrupan empresas y personas LGBTIQ+ alrededor del mundo. El premio destaca a aquellas cámaras que han demostrado liderazgo en la promoción de la inclusión económica, la generación de oportunidades de negocio para empresas diversas y la construcción de alianzas estratégicas con el sector público y privado.

Por otro lado, los criterios que se tienen en cuenta para otorgar el reconocimiento evalúan la capacidad de incidencia, el impacto en la autonomía económica de las personas y empresas beneficiadas, y la articulación con políticas de inclusión en los países donde operan. Por ejemplo, la Cámara de la Diversidad ha liderado iniciativas de formación, ferias de empleo, programas de mentoría y articulación con empresas del sector privado, con el objetivo de promover el acceso de personas LGBTIQ+ a oportunidades de desarrollo económico.

“Este tipo de reconocimientos visibilizan que la inclusión empresarial no solo es posible, sino que puede ser un factor de crecimiento económico sostenible”, dijo Cárdenas, durante la ceremonia de premiación. Resaltando el rol de las empresas y aliados que han impulsado políticas de diversidad e inclusión.

Sin embargo, la entrega del premio por parte de la NGLCC no implica necesariamente un cierre completo de brechas en el país, pero sí representa un reconocimiento al trabajo institucional en el fortalecimiento de redes económicas incluyentes.

Según cifras del DANE, entre junio de 2024 y mayo de 2025, la tasa global de participación laboral (TGP) de la población LGBTIQ+ fue del 80.5 %. No obstante, presentó una tasa de desempleo de 10.9 % para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, por encima del 9.5 % registrado por el resto de la población.

Así mismo, un estudio realizado por la Cámara de la Diversidad y el Centro Nacional de Consultoría en 2023 reveló que el desempleo de personas LGBTIQ+ es cuatro puntos porcentuales mayor que el del resto de la población. Las personas con experiencia de vida trans son quienes enfrentan mayores barreras: solo cuatro de cada 100 cuentan con un contrato laboral formal.

El reconocimiento internacional llega en un momento clave, en el que crece el interés del sector privado por implementar enfoques de diversidad, equidad e inclusión. A nivel internacional, diversos estudios han demostrado que los entornos laborales diversos son más productivos y rentables.

