¿Cómo evitar que Grindr use tu información íntima para entrenar su inteligencia artificial?

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La popular aplicación de encuentros de hombres gais, bisexuales y mujeres trans, Grindr, tiene un historial cuestionado en materia de protección de datos personales. Hace poco, activó discretamente una función que utiliza por defecto información íntima de sus usuarios para alimentar su propia inteligencia artificial. Le contamos cómo desactivarla.

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José David Escobar Franco

José David Escobar Franco

La Disidencia

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