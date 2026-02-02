Danne Belmont, lidera trans, fue víctima de un ataque por prejuicio en Bogotá

Mes del orgullo LGBTIQ+: se estrena serie, webserie y documental Foto: Cortesía Canal

En la madrugada del 1 de febrero, Danne Belmont, activista trans y directora ejecutiva del GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja, Andrés Felipe Arriaga, fueron víctimas de un acto de violencia motivado por prejuicio en la ciudad de Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando la pareja tomó un servicio de transporte solicitado a través de la aplicación de Uber. Según se lee en el comunicado de prensa del GAAT, “el conductor asignado lxs insultó y luego les propinó golpes con un objeto contundente. Seguidamente llegaron terceros, quienes les golpearon fuertemente y les robaron todas sus pertenencias”.

Actualmente, Belmont y Arriaga se encuentran estables de salud y cuentan con el acompañamiento del Equipo de Incidencia y Litigio de la Fundación GAAT, que activó las rutas correspondientes y articuló acciones con las autoridades competentes.

“Como lo reiteramos cada vez que alzamos la voz: este no es un hecho aislado. La violencia transfobica sigue poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las personas con experiencias de vida trans en Colombia”, advirtió la organización.

Adicionalmente, entidades públicas como la Defensoría del Pueblo se han pronunciado al respecto y han reconocido el trabajo de la activista en la defensa de los derechos de las personas trans, así como su liderazgo en procesos de incidencia y acompañamiento hacía esta población históricamente discriminada.

Rechazamos enérgicamente el acto de violencia por prejuicio ocurrido en la madrugada del 01 de febrero de 2026 contra Danne Aro Belmont Gray, mujer trans, activista y directora de la @FundacionGAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja, quienes fueron víctimas… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 1, 2026

Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer también señaló que los hechos se encuentran en etapa de investigación y confirmó la activación del acompañamiento de la Patrulla Púrpura. Esta última, es una estrategia articulada con la Policía Metropolitana de Bogotá, orientada a brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Rechazamos de manera categórica la agresión ocurrida en Barrios Unidos contra Danne Aro Belmont Gray, mujer trans, defensora de derechos humanos y Directora de la GAAT, y su pareja. — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) February 1, 2026

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va del año se han registrado nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país, siendo las personas con identidades de género diversas las principales víctimas de estos crímenes motivados por prejuicio.

Entre los casos más recientes se encuentran hechos de violencia contra mujeres trans, como los de Yeye, habitante de calle asesinada en Santander de Quilichao; Peli, de nacionalidad venezolana, atacada violentamente en Valledupar; y Heily Marcela, quien también se encontraba en situación de calle y fue hallada sin vida en el Valle del Cauca. Uno de los primeros y más visibles casos del año fue el de Catia, quien fue agredida en vía pública y posteriormente perdió la vida.

Todo esto ocurre en un contexto en el que la última cifra oficial disponible para 2025 es de 68 asesinatos de personas LGBTIQ+, según Caribe Afirmativo.

