El 66 % de las mujeres heterosexuales no saldría con un hombre bisexual: ¿por qué?

El 66 % de las mujeres heterosexuales encuestadas en un estudio de YouGov afirmó que no estaría dispuesta a salir con un hombre bisexual. La investigación, realizada en Gran Bretaña, también encontró rechazo hacía esta orientación entre mujeres lesbianas y hombres gais, incluso cuando algunas personas expresaban opiniones favorables hacia la bisexualidad. ¿Qué prejuicios persisten detrás de estas respuestas?