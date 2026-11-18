Entre los agravantes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 consideraron "el ensañamiento y la alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas, así como la utilización de un…

Fernando Barrientos fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de tres mujeres lesbianas en 2024, "agravado por ensañamiento, alevosía y odio a la orientación sexual de las víctimas", según consideró este miércoles la Justicia argentina en una sentencia que marca un importante precedente para los derechos de la población LGBTI+.

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Fue un crimen de odio: condenan a cadena perpetua al autor del triple lesbicidio en Barracas

Entre los agravantes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 consideraron "el ensañamiento y la alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas, así como la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común".

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Barrientos también fue condenado por el homicidio agravado en grado de tentativa de Sofía Castro Riglos, quien resultó gravemente herida en el ataque y sufrió severas secuelas físicas y psicológicas.

(Lea más acá: Crimen de odio: a Pamela, Roxana y Andrea las mataron por ser lesbianas)

Al comienzo de la audiencia, decenas de mujeres comenzaron este miércoles a concentrarse frente a los tribunales, con pancartas en las que se leían los nombres de las víctimas y el lema "perpetua para Barrientos".

Cuando se conoció la sentencia, varias horas después, más de doscientas integrantes de organizaciones feministas y LGBT+ celebraron el veredicto con gritos y consignas bajo una intensa lluvia.

Esta decisión judicial constituye un importante precedente porque reconoce el odio a la orientación sexual de las víctimas como móvil del triple lesbicidio.

Durante el juicio, que comenzó el pasado 18 de mayo, la acusación sostuvo que el ataque fue la culminación de un contexto previo de hostigamiento, insultos y amenazas por parte del acusado contra las mujeres debido a su orientación sexual.

Los testimonios de vecinos y las pericias sobre el incendio fueron algunos de los elementos presentados para respaldar esa hipótesis.

La Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) participó como querellante colectiva en el juicio, una intervención inédita en un proceso por lesbicidio que permitió representar los intereses colectivos de la población LGBT+.

"Me siento inocente, solamente eso le puedo decir", fueron las últimas palabras del acusado, poco antes de que finalizara el juicio y se diera a conocer el veredicto.

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