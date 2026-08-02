Llega a Colombia una aplicación para acompañar los procesos de transición de personas trans

Tecnología para el cuidado digno e informado de las personas trans. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Preguntas como qué exámenes se necesitan para iniciar una terapia hormonal, cuáles son los derechos en salud de una persona trans o qué hacer si se niega un servicio relacionado con la afirmación de género no siempre conducen a respuestas claras, ni en internet ni dentro del sistema de salud. Ante ese vacío nació APP Salud Trans, la primera aplicación web progresiva colombiana desarrollada específicamente para que esta población pueda acompañar sus procesos de transición y salud, con información especializada y herramientas de seguimiento.

La aplicación es el resultado de un trabajo de más de 14 meses liderado por personas con identidades de género diversas de la Liga de Salud Trans. Al ver que existían plataformas capaces de registrar el sueño, la actividad física o el ciclo menstrual, se preguntaron por qué no había una que permitiera organizar y acompañar un proceso de transición., Así construyeron una herramienta para registrar dosis hormonales, ciclos de medicamentos, exámenes de laboratorio y gráficas de evolución. Sus creadores la describen como el paso de aquella carpeta que se llevaba bajo el brazo a cada cita médica hacia un espacio digital donde esa información puede permanecer ordenada.

“Podemos registrar cómo nos sentimos, tomarnos fotos y saber cómo vamos evolucionando físicamente con nuestras transiciones; también podemos aprender a llevar un registro del análisis de los exámenes. La aplicación puede dar esas herramientas que les permiten a los usuarios del sistema de salud gestionar con mayor eficiencia la información”, dijo Lina Quevedo, coordinador del Modelo de Acompañamiento y pedagógico de la organización.

Pero, además, sus desarrolladores sabían que la salud de esta población también se debate en los juzgados y se defiende en escenarios jurídicos. “Una de las barreras más importantes que tiene una persona trans es el acceso a la salud y cómo gestiona sus procesos”, explicó Ivy Bonilla, abogada de la Liga de Salud Trans, en entrevista con El Espectador.

(Le puede interesar: Corte ordena a Registraduría eliminar barreras para participación política de personas trans)

Por eso, la herramienta reúne orientación sobre derechos en salud, modelos de peticiones, quejas y recursos, y una bitácora legal descargable para acompañar procesos administrativos o de litigio. También incluye un directorio de organizaciones y canales comunitarios a los que se puede acudir cuando hay obstáculos.

El informe “Sosteniendo la vida”, publicado en 2025 por esta misma organización, hace una radiografía de las barreras que enfrentan las personas trans y no binarias para acceder a servicios médicos de afirmación de género en el país. Es decir, a las atenciones médicas y psicológicas que acompañan sus procesos de transición. Entre los testimonios recogidos está el de un hombre trans.

“Al tener la cita con el especialista que me mandó la testosterona (que fue en octubre del año pasado), fui a autorizar la testosterona y me dijeron que estaba desabastecida. Debido a esto, con ayuda del consultorio jurídico de la EAFIT, pude poner una acción de tutela para agilizar este proceso”, comentó.

Pero no se trata solo de la experiencia de la persona que brindó este testimonio. La entrega de medicamentos de reemplazo hormonal es un obstáculo generalizado. El 48 % de las personas afirmó que, en algún momento, su EPS se los había negado. Ante estas barreras, el 62.7 % tuvo que presentar una PQR y el 21.3 % recurrió a una tutela para garantizar el acceso.

Las demoras para acceder a hormonas o cirugías entorpecen los procesos de transición y pueden provocar desequilibrios hormonales y descompensaciones emocionales, según el estudio. En medio de la espera, algunas personas terminan abandonando los tratamientos, automedicándose o recurriendo a prácticas inseguras. Es allí donde la aplicación busca abrir un camino más claro para facilitar el acceso autónomo a la información y digno a la salud. Algo que en la práctica, podría prevenir todos estos escenarios.

El acceso a los servicios es apenas la punta del iceberg. A esto se suman otras barreras, como la atención por parte del personal de salud que no reconoce las identidades de género diversas, la negación de servicios por motivos religiosos y la escasez de especialistas fuera de las principales ciudades. Solo en 2023 el país contaba con 334 especialistas en endocrinología, una de las áreas centrales en los procesos de afirmación de género por su relación con los tratamientos de reemplazo hormonal. La mayoría se concentraba en Bogotá, Medellín y Valle del Cauca.

(Lea aquí: Presidente, soy una mujer trans tan colombiana como usted)

“Creo que la inspiración son las historias de más de 1.200 personas trans que han llegado al modelo de acompañamiento [de la Liga], no solamente solicitando ser escuchadas, ser acompañadas legal o psicosocialmente, sino también buscando una comunidad con la cual construir redes”, señaló Quevedo. Además, aclaró que esta iniciativa no pretende reemplazar el acompañamiento humano ni experto, sino hacer más fácil el paso por las instituciones de salud.

Aún así, la app entra en un terreno arenoso. Plataformas dirigidas a la población LGBTIQ+ que almacenan información altamente sensible ya han sido cuestionadas por el uso indebido de datos personales. En 2024, la aplicación de citas Grindr, fue acusada ante el Tribunal Superior del Reino Unido por la presunta difusión de información privada, como el estado serológico de VIH de sus usuarios. Cerca de 1.300 personas se sumaron entonces a la demanda, mientras la empresa negó haber compartido información de salud con fines publicitarios.

Ante estos riesgos, la organización asegura que cada dato está cifrado. “Todo lo que tú guardes se queda dentro del dispositivo y por eso exige una clave. Al final, la Liga no se queda con tus datos; cada persona es gestora de su propia información”, explica Bonilla. Por lo que la información no sale hacia servidores externos y tampoco se crea una copia de respaldo.

(Le recomendamos: Alemania y las primeras veces LGBTIQ+: la palabra “homosexual” nació allí)

Para sus creadores, quienes contaron con el apoyo de Karisma y Wikimedia, hay algo esperanzador en esa pantalla morada, ya disponible gratuitamente en internet. Allí está la prueba de que organizaciones colombianas también pueden desarrollar tecnología de alto nivel pensada para la dignidad de las personas LGBTIQ+.

“Esta aplicación está al servicio de vidas más dignas para las personas trans. Porque, cuando el Estado no sabía acompañar, construimos redes de cuidado. Cuando no existía información sobre nosotres, nos volvimos investigadores. Cuando no existían rutas de atención, las inventamos. La creatividad de las personas trans nunca fue un lujo, fue una estrategia para sobrevivir, y creo que hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más: que esa creatividad deje de utilizarse únicamente para sobrevivir y pueda convertirse en tecnología capaz de transformar”, concluyó Juli Salamanca, directora ejecutiva de la Liga.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.