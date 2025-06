Marcha LGBTIQ+ en Bogotá 2025: recorrido, horarios y puntos de encuentro del Pride

Este año se marcha bajo la consigna “No somos su excusa. Marcha por la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+”, en rechazo a la instrumentalización del movimiento y en exigencia de cambios estructurales frente a las violencias que persisten. Foto: El Espectador - José Vargas

Las movilizaciones, convocadas por organizaciones sociales, se realizarán los días 29 de junio y 5 de julio. Todas contarán con acompañamiento logístico y de seguridad. Aunque aún no se han anunciado los artistas invitados, David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, adelantó en entrevista con El Espectador que habrá espacio para la celebración, la alegría y, sobre todo, para la reivindicación: “Va a haber fiesta, alegría y también reivindicación. Es importante que las personas LGBTIQ+ puedan vivir su felicidad y exigir sus derechos al mismo tiempo”.

Por su parte, la Marcha Distrital del Orgullo, que suele ser la más concurrida, tiene como lema “No somos su excusa. Marcha por la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+”, una consigna que denuncia el uso simbólico del movimiento por parte de empresas, partidos políticos o figuras públicas para mejorar su imagen, aunque no respalden con acciones reales a las luchas de la población diversa.

En Colombia, persisten múltiples barreras que impiden a la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas acceder plenamente a sus derechos. Uno de los datos más preocupantes es que, en lo que va del 2025, al menos 46 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en el país.

A esto se suma el recrudecimiento del conflicto armado que afecta especialmente a las personas LGBTIQ+ en las regiones; los obstáculos para acceder a empleo, salud y justicia sin discriminación; y las mal llamadas “terapias de conversión”.

Ante este panorama, las marchas de este año no solo son una manifestación de libertad, sino también son una exigencia por transformaciones profundas y urgentes a nivel político y social, para garantizar el respeto, la dignidad y la igualdad para esta población.

En Bogotá, cada jornada tiene su propia identidad: una recorre el corazón político de la ciudad, la segunda pone en el centro las voces trans; y la tercera —la contramarcha— lanza una crítica directa al enfoque celebratorio del Orgullo y a su alianza con el Estado, al que responsabiliza por la ausencia de garantías reales para la población diversa. A cada encuentro lo acompañan expresiones culturales, artísticas y comunitarias que amplifican sus mensajes.

Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025:

Tendrá lugar el domingo 29 de junio a las 2:00 p.m. El recorrido iniciará en el Parque Nacional, seguirá por la carrera Séptima y concluirá en la Plaza de Bolívar, donde se llevará a cabo una jornada cultural con presentaciones artísticas. Convocada por la Mesa LGBTIQ+ de Bogotá, se espera que reúna a más de 100.000 asistentes. Este año se marcha bajo la consigna “No somos su excusa. Marcha por la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+”, en rechazo a la instrumentalización del movimiento y en exigencia de cambios estructurales frente a las violencias que persisten.

Contramarcha LGBTIQ+ en Bogotá 2025:

Se llevará a cabo el 29 de junio, de manera simultánea con la marcha distrital oficial. El recorrido iniciará en el el Museo Nacional y finalizará en el Parque Santander, en el centro de la ciudad. Esta movilización es convocada de forma autónoma por diversos colectivos, rechaza el enfoque festivo del Orgullo y cuestiona la participación de instituciones estatales y comerciales en las manifestaciones de diversidad. La contramarcha busca recuperar el carácter disidente, radical y contestatario que en un momento caracterizó estas movilizaciones.

Movilización “Yo Marcho Trans” Bogotá 2025:

Se desarrollará el sábado 5 de julio, desde las 9:00 a.m., con un recorrido que partirá del Recinto Ferial 20 de Julio y llegará al Parque Urbanización Granada Sur, en la localidad de San Cristóbal. Esta marcha, organizada por colectivos trans, busca visibilizar las luchas de las personas trans y no binarias frente a la exclusión, la violencia, y el no reconocimiento.