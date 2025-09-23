¿Qué es género fluido y qué revela sobre la polémica con Juan Carlos Florián?

Expertas en diversidad sexual y de género advierten que no encuentran correcto generar un debate público y una evaluación sobre la identidad de género de una persona, tal como está sucediendo en el caso de Juan Carlos Florián. Foto: CESAR CARRION

El pasado domingo, 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1012 de 2025, mediante el cual se confirmó el reintegro de Juan Carlos Florian a la cabeza del Ministerio de Igualdad y Equidad. Su nombramiento ha generado controversia en el ámbito político, principalmente por su identidad de género y la aplicación de la ley de paridad. Según expertas, debatir sobre su identidad resulta problemático, ya que se trata de un aspecto personal que no debería estar sujeto al escrutinio público. No obstante, advierten que la situación podría ser utilizada por sectores que promueven discursos discriminatorios contra la población LGBTIQ+.

La controversia surgió luego de que el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la suspensión del nombramiento de Florián en el MinIgualdad, ya que el actual gobierno no cumplía con la ley de cuotas de género, que exige que al menos el 30% de los altos cargos ministeriales sean ocupados por mujeres.

Frente a esto, argumentó en su defensa que se identificaba como una persona de género fluido, por lo que las cuotas no se aplicarían en su caso. Incluso antes de los hechos, pidió que le llamaran “ministra”, situación ante el cual figuras de diferentes sectores políticos manifestaron el uso de su identidad como una instrumentalización para acceder al cargo.

Finalmente, el retorno de Florián fue posible debido a que, en el último movimiento político del gobierno, se ajustaron las cuotas de género y se logró el equilibrio mencionado. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se retiró el nombramiento de Gloria Patricia Perdomo y fue anunciada Yeimi Carina Murcia Yela como nueva ministra.

¿A que se refiere el género fluido del cual habla Florián?

De acuerdo con Planned Parenthood, muchas personas con género fluido experimentan su identidad como algo cambiante. Pueden sentirse como hombres en ciertos momentos, luego como mujeres, o no reconocerse dentro de ningún género en particular.

Por eso, algunas personas de género fluido pueden usar pronombres diferentes según el momento (elle, ella, él) y vestirse o expresarse según se sientan: puede que en un periodo opten por vestimenta socialmente asociada a lo femenino, luego por una mezcla o estilo considerado neutral, y en otro momento, por ropa relacionado con lo masculino. Quienes se identifican así no se ajustan a la idea de un género fijo o al binarismo, es decir, la idea de que solo existen dos opciones: ser hombre o ser mujer.

Es necesario precisar que esta identidad forma parte del espectro de las identidades de género, lo que se refiere a la percepción y vivencia interna de cada persona tiene sobre su propio género, la cual puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Esto no tiene relación alguna con la orientación sexual, que se refiere a la atracción emocional, afectiva o sexual que se siente hacia otras personas. Por ejemplo, alguien puede tener una experiencia de vida trans y al mismo tiempo ser heterosexual, homosexual, bisexual, entre otras posibilidades.

Las personas de género fluido, al igual que otras con identidades no binarias, hacen parte de las identidades de género diversas. Al no seguir al no ajustarse a la norma social de tener un género fijo o permanente, ni encasillarse en ser solo hombre o mujer, cuestionan las ideas tradicionales sobre el género.

¿Qué hay detrás de la polémica sobre su identidad de género?

La congresista Catherine Juvinao señaló que la autodeterminación de género fluido por parte de Florián surgió justo en el momento en que se discutía la paridad de género. En un video difundido en sus redes sociales, señaló que, en la hoja de vida presentada por Florian para acceder al viceministerio, se identificó como hombre, a pesar de que las opciones ofrecidas por el documento eran: femenino, masculino y no binario. La congresista afirma que la misma situación se repitió en la hoja de vida con la que asumió la dirección de la entidad.

“La pregunta es: ¿en qué momento Florian se volteó a género fluido, si él mismo, en sus hojas de vida, se ha enunciado siempre como un hombre? Pero lo que esto demuestra, es que no es otra cosa que un politiquero, que está utilizando, ni más ni menos, una caricatura de la identidad de género”, afirmó la representante.

En entrevista con El Espectador, Flora Violeta Rodríguez Rondón, profesora y coordinadora del programa Plurales del Centro de Estudios Interseccionales de la Universidad del Rosario, explica que es importante no convertirse en “policías del género”, pues la identidad solo puede conocerse cuando una persona la expresa y comunica abiertamente. Es decir, no se puede asumir la identidad de género de alguien solo por su apariencia.

“Las experiencias de vida de las personas trans, no binarias, de género fluido son heterogéneas, complejas, y no las podemos reunir, resumir o reducir simplemente a marcar ciertas casillas, como decir: ‘cumple con estos requisitos’. Me parece peligroso entrar en cierta lógica de decidir sí Florián es o no una persona de género fluido, si es o no una persona no binaria, porque no nos podemos atribuir esa autoridad”, señala Rodríguez.

Para Juliana Martínez, Ph.D, profesora en diversidad sexual y de género, también resaltó la importancia de centrarse en hechos como la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos, enfocándose en su trayectoria profesional más que en otros aspectos. En ese sentido, planteó varias preguntas sobre la trayectoria profesional de Juan Carlos Florián, destacando que hace parte de los movimientos LGBTIQ+ e impulsa el avance en derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y de la población en general. ”Creo que el tema de la identidad de género de Florián ha opacado una conversación seria sobre su trayectoria, sus propuestas y su papel como ministro”, subraya la experta.

En contraste, la congresista Jennifer Pedraza, en video realizado antes del reintegro de Florian, sostuvo que su autodeterminación de género fluido fue una estrategia para eludir la ley de paridad. “A las personas trans les ha costado décadas de lucha —y hasta sangre— participar en los espacios de toma de decisiones, y no ser excluidas; porque sus cuerpos han sido violentados, y porque no acceden a la educación. Para que ahora, una persona que siempre ha sido leída desde una posición de privilegio y de poder —que es ser un hombre en la política— venga a instrumentalizar esta causa”, dijo.

Frente a este punto, Rodriguez señala que es difícil afirmar si se trata de una instrumentalización de las identidades de género diversas, ya que las dinámicas en torno a la autodeterminación son complejas y le competen exclusivamente a cada persona. Sin embargo, sí considera que Florian realizó una lectura ingenua del contexto político.

“Ella es una persona que, supuestamente, tiene un compromiso con la equidad de género, con la igualdad y con la no discriminación, y debió haber hecho una lectura del contexto de lo que podía ocurrir. Incluso debía reconocer ciertos temores que se podrían generar en algunos sectores sociales y en movimientos feministas. Es decir, le faltó entender las preocupaciones de otros sectores sociales, lo que refleja una profunda torpeza política y una falta de sensibilidad frente a las desigualdades de esos sectores, en particular, de las mujeres cisgénero””, menciona Rodríguez.

La experta también advirtió que esta serie de decisiones podrían incrementar y reforzar discursos transfóbicos. En su análisis, este tipo de situaciones proporcionan argumentos a sectores que se oponen a las identidades trans y promueven la discriminación. Un fenómeno que, según ella, ocurre cada vez que una persona con una identidad de género diversa genera discusión, polémica o transgrede normas establecidas. En esos casos, se tiende a tomar a un individuo como representación de todo un sector social, algo que, en su opinión, no debería suceder.

En la misma línea, Martínez también coincide en que no se debe enfocar la atención de manera especial o exclusiva en las personas trans o con identidades de género diversas. “Eso sucede, y eso es ilegal lo haga quien lo haga. Si yo miento en mi hoja de vida para obtener un nombramiento que no es legítimo, no importa si soy trans, una persona negra, una persona indígena o un hombre blanco que miente. Mentir en la hoja de vida para ocupar un cargo para el que uno no está calificado, sea cual sea la razón por la que no lo está, no es legal. Entonces, ese oportunismo no es exclusivo del movimiento LGBT, ni mucho menos”, aclara.

Las fuentes consultadas coinciden en que la controversia alrededor de Florián podría tener repercusiones directas en el debate legislativo, en particular sobre el proyecto de Ley Integral Trans. Advierten que situaciones como esta pueden ser utilizadas para restar legitimidad a las luchas de la población trans y servir como argumento adicional para obstaculizar el avance de iniciativas que buscan garantizar sus derechos.

Finalmente, Rodriguez explicó que Florián podría tener razón al señalar que la ley de paridad es, en esencia, una norma binaria. Según ella, este hecho debería abrir el debate sobre cómo garantizar las cuotas de género sin excluir a personas no binarias, de género fluido o a las personas con experiencia de vida trans. A su juicio, más que una instrumentalización de las identidades, el caso pone de manifiesto la necesidad de repensar la forma en que se entiende y aplica la paridad.

