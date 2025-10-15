“Pese a cambiar de país, sus vidas siguen en riesgo”: caso de Yendri Velásquez

El activista había llegado a Colombia en 2024 solicitando refugio, tras abandonar Venezuela por la persecución política que enfrentaban debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos. Foto: Redes sociales Yendri Velásquez.

El pasado lunes 13 de octubre se registró un atentado contra Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia. En el momento del ataque, Velásquez se encontraba junto a Luis Alejandro Peche Arteaga, quien también resultó herido.

Ambos, ciudadanos de origen venezolano, se encontraban en el sector de Cedritos, al norte de Bogotá, cuando tres hombres no identificados se acercaron al vehículo en el que se movilizaban y les dispararon. Hasta ahora se sabe que las dos víctimas fueron trasladadas a la Clínica Reina Sofía, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta la recolección de información y material probatorio para dar con los responsables.

Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche Arteaga, llegaron a Colombia en 2024 solicitando refugio, tras abandonar Venezuela por la persecución política que enfrentaban debido a su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Velásquez comenzó a hacer activismo en 2012 en su país de origen, donde trabajaba por los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Su trayectoria lo llevó a fundar el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, una organización que ha denunciado de manera sostenida las violaciones a los derechos humanos de esta población en el país.

Actualmente, Velásquez tiene 32 años y ha sido reconocido internacionalmente. Recibió el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho, otorgado por los gobiernos de Alemania y Francia, y su trabajo fue destacado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que lo identificó como uno de los activistas que lideran iniciativas por la justicia, la dignidad y la igualdad en América Latina. Antes de llegar a Colombia, trabajó con Amnistía Internacional Venezuela y con la organización SOMOS, dedicada a la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+.

La decisión de Velásquez de establecerse en Colombia se remonta al año 2024, tras enfrentar persecución y restricciones en Venezuela. El punto de quiebre llegó cuando fue convocado por Naciones Unidas para participar en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, tras enviar varios informes sobre casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en su país.

Al disponerse a viajar a Ginebra para asistir al evento, fue retenido por la guardia venezolana en el aeropuerto, permaneció horas bajo custodia y se le impidió salir del país. Organizaciones sociales señalan que, tras ese episodio, el activista comprendió que su seguridad estaba en riesgo y decidió abandonar Venezuela. En Colombia, continuó su trabajo en defensa de los derechos humanos, acompañando a la población migrante y refugiada.

En entrevista con Caribe Afirmativo, la organización explica que al llegar a Colombia, Velásquez activó una solicitud de refugio. Sin embargo, pese a ser defensor de derechos humanos y a que el Estado conoce los riesgos que enfrenta, seguía sin recibir respuesta a su trámite.

“Cuando Yendri decide venir a Colombia, lo hace convencido de que este es un mejor país para las personas LGBTIQ+. En un evento que tuvimos en mayo, él decía con preocupación que si bien en Venezuela la vida es difícil para las personas LGBT, en Colombia el nivel de violencia y crueldad es aún mayor, así que pese a cambiar de país, sus vidas siguen en riesgo. Lamentablemente, el atentado lo llevó a experimentar en carne propia esos niveles de violencia. Si bien Colombia cuenta con más derechos y una mayor institucionalidad, seguimos enfrentando niveles de violencia que él no vivió en Venezuela”, afirmó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en conversación con El Espectador.

Respecto al estado de salud tras el ataque, El Espectador conoció que Velásquez fue sometido a dos cirugías con buenos resultados, concentradas en hombro, cadera y rodilla, donde recibió impactos de bala. Hasta el momento permanece en la unidad de cuidados intensivos y está fuera de peligro. Su compañero, Luis Alejandro Peche, también fue intervenido quirúrgicamente y está estable.

Sin embargo, Caribe Afirmativo asegura que hubo demoras en la atención médica de Velásquez. Según la organización, al llegar al hospital, el personal de salud tardó en atenderlo porque no estaba registrado en el sistema de EPS. “Es claro que, por ser solicitante de refugio, el Estado colombiano debe garantizar su atención médica”, afirman. Aunque la situación se resolvió posteriormente.

¿Colombia es refugio o nuevo escenario de violencia para la población LGBTIQ+ migrante?

Parte de los motivos por los cuales las personas LGBTIQ+ migran desde venezuela a Colombia se debe a la falta de avances en materia de derechos en el país vecino. En Venezuela no existen leyes que protejan a las personas trans, no se reconoce el matrimonio igualitario y persiste la persecución hacia quienes viven con VIH. Estas condiciones llevan a activistas y personas venezolanas a buscar en Colombia una posibilidad de construir una vida más segura.

“Sin embargo, en Colombia se encuentran con una realidad de altísimo incremento de violencia. En el último año, los hechos violentos hacia la ciudadanía venezolana aumentaron un 45%. O por ejemplo, de los casi 600 casos de violencia registrados en 2024 contra personas LGBTIQ+ en el país, entre el 11 y el 12 % de las víctimas eran de origen venezolano”, dice la organización.

Una historia que se repite para la mayoría de los migrantes de origen venezolano

La organización social subraya que el caso de Velásquez refleja las dificultades que enfrentan actualmente las personas migrantes y solicitantes de refugio en Colombia. Desde el cierre del Permiso por Protección Temporal (PPT), los procesos de regularización y reconocimiento del estatus de refugiado se han ralentizado, generando barreras para el acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Denuncian que estas condiciones garantizan protección para quienes huyeron buscando seguridad en Colombia.

“Aunque el refugio es un mandato internacional, advertimos que en el gobierno actual, las solicitudes apenas están siendo respondidas. Casi que la única manera de obtener una respuesta es cuando hay una demanda judicial. Incluso en esos casos, las respuestas no incorporan enfoques diferenciales”, explica Castañeda.

El PPT fue una medida creada por el gobierno de Iván Duque para regularizar la situación de casi dos millones de migrantes de Venezuela. Con esta política, Colombia se convirtió en el tercer país del mundo —después de Estados Unidos y Turquía— en contar con un proceso masivo de regularización migratoria. Además, fue el primer estatuto que incluyó un compromiso explícito con los derechos LGBTIQ+, al reconocer a parejas del mismo sexo y ofrecer un trato diferenciado a personas trans y de la población LGBTIQ+ en general.

Castañeda denuncia que las solicitudes de refugio siempre han sido demoradas, pero tardan aún más . La demora se debe no solo al cierre del PPT, sino también a “la desaparición de la Gerencia de Fronteras, un cargo que existía en Colombia y que el actual gobierno eliminó al anunciar la creación de un Viceministerio de Migraciones, algo que nunca se concretó”.

Además, explica que tanto los sistemas de atención a refugiados de Migración Colombia como las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos de la Unidad Nacional de Protección presentan fallas estructurales. “El primero es que no están siendo extendidas a personas migrantes o solicitantes de asilo en Colombia y, cuando se aplican, no cuentan con enfoques diferenciales que permitan entender los riesgos específicos, como en el caso de Yendri, en razón de su trabajo en defensa de los derechos LGBT”, menciona Castañeda. Finalmente, alertó que mientras se resuelven las solicitudes, no hay un programa del Estado que le esté brindando atención en materia de derechos a quienes solicitan refugio.

