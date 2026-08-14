Terremoto en Colombia: buscan donaciones de medicamentos para personas que viven con VIH

Sin hospitales ni vías, también peligra el acceso a tratamientos para el VIH, alerta Red Somos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Los tratamientos antirretrovirales requieren continuidad. Para las personas que viven con VIH, contar con estos medicamentos de manera oportuna es muy importante para su salud, pero durante la emergencia desatada por el terremoto de 7,4 que azotó al país el pasado lunes, los daños en hospitales, las dificultades para movilizarse y las interrupciones en los servicios de salud pueden complicar el acceso. Frente a esto, Red Somos, una de las organizaciones comunitarias más grandes dedicadas al acompañamiento de personas que viven con VIH, población LGBTIQ+ y migrantes, habilitó un canal para recibir antirretrovirales que ya no estén siendo utilizados y destinarlos a personas que estén sin tratamiento o en situación de desabastecimiento en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

Las tres zonas han declarado alerta roja hospitalaria por la emergencia. En Cali, el Hospital Universitario del Valle sufrió un colapso estructural parcial y algunos servicios funcionan bajo medidas de contingencia, según reportó la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). En Argelia, el hospital local quedó fuera de servicio y en Roldanillo hay áreas hospitalarias inhabilitadas.

En Chocó, la situación es todavía más compleja. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que 29 de los 31 municipios tienen afectaciones y aseguró que la red hospitalaria está colapsada. En Quibdó, el Hospital San Francisco de Asís ha tenido que atender pacientes a las afueras, instalando carpas y camillas, por los daños en su infraestructura. También se presentan afectaciones en las carreteras, que dificultan el desplazamiento entre municipios.

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Todo esto importa para las personas que necesitan medicamentos de manera continua. Ante la ausencia del tratamiento, las citas de control y el abastecimiento en la red hospitalaria, “la persona que vive con el virus puede perder la indetectabilidad, generar resistencias a la medicación disponible para el tratamiento —lo que conocemos como falla terapéutica— y llegar a quedar vulnerable a otras patologías prevalentes en esta población cuando no se tienen los controles adecuados”, explica John Ramírez, director de servicios de salud de Red Somos a El Espectador.

Los antirretrovirales son medicamentos que mantienen el VIH bajo control. Cuando una persona está bajo tratamiento, el virus puede bajar hasta niveles indetectables y mantener un buen estado de salud. Si se interrumpe la medicación, el virus puede volver a aumentar, el medicamento puede dejar de funcionar y las defensas se debilitan. Esto también puede facilitar la aparición de otras infecciones y enfermedades.

Sin embargo, el VIH no se percibe socialmente como cualquier otra enfermedad: es bien conocido que carga con un fuerte estigma y muchos prejuicios, lo que se suma a la serie de barreras que podrían enfrentar las personas que viven con VIH en las zonas en donde el terremoto golpeó con más fuerza. “Es un punto álgido, ya que, aun en los programas de atención actuales, los usuarios reportan situaciones de discriminación y baja empatía por parte del personal médico. Ya podremos imaginar qué puede pasar al recibir la atención en otros lugares”, dice Miguel Barriga, director general de la organización.

Y agrega: “Esto está relacionado con la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del diagnóstico y con la falta de entrenamiento de los equipos de salud en el abordaje de personas que viven con VIH en el país. Esto podría desatar una oleada de abandono del tratamiento y pérdida de la adherencia al mismo y a las entidades donde se plantee la atención”.

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Con todo esto en mente, Red Somos está recibiendo antirretrovirales que hayan sobrado de un tratamiento, estén en reserva o ya no estén siendo utilizados. La organización busca destinarlos a personas que viven con VIH y que se encuentran sin tratamiento o desabastecidas en Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó.

La entrega tiene un proceso de por medio. Los medicamentos no pasarán directamente de quien los dona a quien los necesita. La organización hará una revisión técnica con profesionales y verificará las condiciones de los productos. Después, las personas afectadas que los requieran tendrán una teleconsulta médica con un centro de salud aliado para determinar si el medicamento disponible corresponde a su tratamiento. “Por otra vía, recibirá apoyo psicosocial y jurídico para que retome la continuidad de su tratamiento en el marco del sistema de salud colombiano”, añade John Ramírez.

Esto es importante porque no todos los antirretrovirales son intercambiables. La evaluación médica permitirá establecer qué medicamento necesita cada persona antes de hacer la entrega.

Los medicamentos serán entregados de manera gratuita, aseguran. El costo del envío hasta donde se encuentre la persona receptora deberá ser asumido inicialmente por quien recibe el tratamiento. “Aquí estamos trabajando para contar con recursos para el pago de envíos. Por ahora, si la persona cuenta con estos recursos, o algún familiar o amigo puede asumir el costo del envío, lo hacemos por esta vía. Para quienes definitivamente no lo logran, buscamos donantes que puedan asumir estos costos”, aclara Barriga.

También reciben alimentos y útiles de aseo: la organización habilitó tres sedes como centros de acopio para recolectar estos productos y destinarlos a las zonas afectadas por el terremoto.

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Puntos de acopio de Red Somos en Bogotá, Soacha y Villavicencio:

Bogotá, sede Teusaquillo: Cra. 16A #30-90.

Soacha: Cra. 6 #16-50, Soacha, Cundinamarca.

Villavicencio: Carrera 34A #34A-29.

Si usted es una persona afectada por el terremoto y vive con VIH, también puede contactar a la organización directamente para recibir apoyo psicológico, medicamentos y asesorías en salud a través del número telefónico (+57) 310 347 8501. Red Somos aclaró que no está solicitando ni gestionando transferencias bancarias ni dinero en efectivo. Las acciones de ayuda activadas corresponden a la recepción de medicamentos antirretrovirales y de ayuda humanitaria física.

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