 

60 años del diccionario de María Moliner: la mujer que hizo historia, pero no entró a la RAE

María Moliner dedicó 15 años a escribir el “Diccionario de uso del español”, uno de los más importantes. A 60 años de la publicación de su primer tomo, su historia contrasta con la escasa presencia de mujeres en la Real Academia Española (RAE), que acaba de incorporar a una nueva académica. Moliner nunca consiguió entrar y, en una ironía de su propia vida, una enfermedad neurodegenerativa terminó arrebatándole poco a poco las palabras que tanto había estudiado. Le contamos.

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Luisa Lara

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