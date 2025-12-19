Autoras que parecían adivinar el futuro: 10 ideas de libros para regalar en esta Navidad

Antes de la llamada “primera ola del feminismo”, las mujeres ya formulaban muchas de las preguntas que aún no tienen respuesta. Foto: Pixabay

¿Creería si le dijeran que las conversaciones feministas previas al año 2000 no son tan distintas de las que se escuchan hoy? La igualdad de género ha sido, y seguirá siendo, una conversación que avanza a pasos lentos, porque implica desafiar todo un sistema. De hecho, el Foro Económico Mundial estima que la sociedad aún podría tardar 123 años en alcanzar la paridad de género global.

Y, sin embargo, antes de la llamada “primera ola del feminismo”, las mujeres ya formulaban muchas de las preguntas que aún no tienen respuesta. Se trataba de feministas que tenían posturas tan claras y se adelantaron tanto a su época, que cuesta creer que libros escritos en los 90’s sigan teniendo preguntas vigentes. ¿Por qué el cuerpo de las mujeres sigue siendo objeto de control social? ¿Por qué se continúa asignando a las mujeres solo el rol de madres o esposas? ¿Por qué se sigue aceptando que las mujeres ganen menos que los hombres por hacer el mismo trabajo?

Para entender por qué estas ideas resultaban tan incómodas, vale la pena volver al contexto en el que fueron escritas. Imagine estar en su casa viviendo en aquellas épocas las que el matrimonio heterosexual era un mandato social incuestionable y no existían otras opciones. Cuando las mujeres no podían estudiar, la mayoría debían ser amas de casas (es decir, al trabajo doméstico no remunerado) y no había otra forma de amar a los hombres que no fuera la devoción absoluta hacia ellos. En ese contexto, estas autoras publicaron libros en los que cuestionaron públicamente aquello que se suponía “intocable”: derechos, desigualdades económicas, acceso a la educación, diferencias en las condiciones de vida, brechas salariales, la imposición de ideales de belleza, la aceptación del cuerpo, la gordofobia y el amor no correspondido.

Estas son algunas recomendaciones de libros feministas escritos en distintas épocas, desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, que continúan cuestionando e interpelando debates actuales.

“Una reivindicación de los derechos de la mujer” de Mary Wollstonecraft (1792)

En 1792 todavía no existía el término “feminismo”, pero ese año Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa inglesa, publicó un libro en el que argumentó por qué las mujeres podían y debían aspirar a mucho más que al rol de “esposas”. Lo hizo en un contexto en el que el sufragio femenino todavía no era posible y en el que la maternidad y el matrimonio funcionaban como mandatos sociales casi incuestionables.

Wollstonecraft, quien además de su profesión era madre y una mujer económicamente independiente, acusó al sistema de cultivar en las mujeres la idea de que solo podía existir una feminidad dócil y decorativa. Según su análisis, este modelo afectaba el bienestar y la salud mental. Por eso, invitó a las mujeres a exigir respeto por sus capacidades y virtudes. Fue así, como se convirtió en una de las primeras autoras en hablar de igualdad de derechos y libertad frente a los hombres.

“Una habitación propia” de Virginia Woolf (1929)

La escritora británica Virginia Woolf dejó varios libros que hoy son referentes del pensamiento feminista, y este es uno de sus mejores ejemplos. En 1929 escribió la frase célebre: “una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”, con la que comenzó a desglosar la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres, y que las condenaba a permanecer en las mismas condiciones durante el resto de sus vidas. Esta carencia se manifiesta en muchos ámbitos, pero principalmente en la falta de acceso a la educación y en el aislamiento de la escritura.

Para explicarlo, Woolf planteó la hipótesis de que Shakespeare pudo haber tenido una hermana con el mismo talento literario, pero que eso jamás podría saberse, porque nunca recibió la misma educación ni el mismo reconocimiento que sí tuvo él por ser hombre. En el momento de publicación de este libro , las familias no consideraban importante invertir en la educación de las mujeres. Por eso, Woolf sostenía que sin esa pobreza cultural y económica impuesta, las mujeres habrían contado con mayor libertad para desarrollar sus capacidades creativas, como por ejemplo: escribir.

“El segundo sexo” de Simone de Beauvoir (1949)

Este puede ser considerado por mucho, uno de los clásicos fundamentales del feminismo. Simone de Beauvoir, filósofa existencialista francesa, escribió en 1949 un ensayo en el que analizó la condición de las mujeres en las sociedades occidentales. Para ello, hizo un barrido desde múltiples perspectivas: científica, histórica, psicológica, sociológica, ontológica y cultural.

En está obra, de Beauvoir explicó que lo que socialmente se entiende como el rol de la “mujer” es un producto cultural construido. Señaló que muchas de las características atribuidas a las mujeres no provienen de la genética, sino de la forma en que han sido educadas y socializadas: como ser amables, delicadas, nobles o femeninas. Justamente por esa introducción en la literatura, que hace de la diferencia entre género y sexo, es considerada pionera en los estudios de género.

“Contra nuestra voluntad: hombres, mujeres y violación” de Susan Brownmiller (1975)

La violencia sexual continúa siendo un problema estructural atravesado por estigmas y prejuicios, como la idea de que una mujer “se lo buscó” por la ropa que llevaba o por supuestas insinuaciones. Sin embargo, este es un tema del que Susan Brownmiller habló en 1975. Tras varios años de investigación sobre las agresiones sexuales, lo explicó en una frase corta: “no es nada más ni menos que un proceso consciente de intimidación mediante el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo”.

En su análisis, Brownmiller refutó distintos mitos y argumentó que la violencia sexual ha sido utilizada como una forma de intimidación en las guerras, y cuestionó enfoques psicoanalíticos que culpabilizaban a las mujeres. La amplitud y el rigor de su trabajo influyeron incluso en debates legislativos sobre violencia sexual en Estados Unidos.

“La gordura es un problema feminista” de Susie Orbach (1978)

La psicoterapeuta Susie Orbach publicó en 1978 este libro, en el que analiza las presiones sociales que empujan a las mujeres a modificar sus cuerpos. De acuerdo con la autora, esta preocupación constante por la apariencia y la estética responde a un sistema patriarcal que castiga y estigmatiza a los cuerpos gordos y promueve un ideal limitado de lo que significaría “ser mujer”.

Explica que estas presiones imponen una carga desproporcionada sobre las mujeres y las someten a una vigilancia constante de su cuerpo y de su relación con la alimentación. Por eso, Orbach plantea que tanta atención centrada en la apariencia desplaza otras necesidades, como el cuidado emocional y la salud mental.

“El unicornio negro” de Audre Lorde (1978)

Hace más de 40 años, Audre Lorde ya cuestionaba qué significaba vivir siendo mujer, negra, feminista y lesbiana. A través de la poesía, puso en palabras los miedos, las opresiones y las exigencias que atravesaban en la vida de mujeres afro con orientaciones sexuales diversas.

En este libro, el unicornio negro funciona como una metáfora de fuerza y resistencia. Lorde lo usa para hablar de una identidad que no encaja en lo esperado y que se niega a ser reducida o silenciada.

“Mujeres, Raza y Clase” de Angela Davis (1981)

La filósofa y activista afrodescendiente Angela Davis fue una de las primeras académicas en realizar un análisis interseccional, es decir, un enfoque que muestra cómo diferentes formas de desigualdad como la discriminación por raza, género o clase social, se cruzan y refuerzan entre sí, afectando la vida de las mujeres.

En este libro, Davis recorre la historia de las mujeres negras, abordando las secuelas de la esclavitud, el surgimiento de sus derechos y el racismo presente incluso dentro de los movimientos sufragistas. Desde 1981, la autora ya traía estos temas a las conversaciones feministas, examinando también temas como la violencia sexual, la libertad reproductiva, el trabajo doméstico y las tareas de cuidado.

“El género en disputa: feminismo y la subversión de la identidad” de Judith Butler (1990)

La escritora estadounidense Judith Butler ha contado que cuando publicó este libro en 1990 no sabía que se convertiría en uno de los textos fundadores de la teoría queer. En él, cuestiona la distinción tradicional entre “sexo” y “género”.

Su planteamiento central es el concepto de performatividad del género. Con esto no quiere decir que el género sea una actuación voluntaria o un disfraz, sino que se produce y se sostiene mediante la repetición constante de actos, gestos, formas de vestir y comportamientos que la sociedad reconoce como “masculinos” o “femeninos”. Desde esta mirada, nadie nace destinado a usar faldas o pantalones, sino que aprende a encarnar un género a partir de expectativas sociales.

“Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” de Marcela Lagarde (1990)

Marcela Lagarde, política, académica y antropóloga mexicana, parte de la certeza de que pese a los logros alcanzados por los movimientos de mujeres, las presiones patriarcales permanecen arraigadas. Por eso, Lagarde toma figuras femeninas cargadas de estereotipos sociales y culturales como las madresposas, las monjas, las putas, las presas y las locas, para mostrar cómo operan distintas formas de control sobre las mujeres.

A través de estas figuras, evidencia que han estado atrapadas por estereotipos relacionados con su género, su sexualidad y el control de los hombres, y cuestiona la idea de lo que significa “ser mujer”.

“Todo sobre el amor: Nuevas perspectivas” de bell hooks (1999)

¿Se puede amar siendo feminista? bell hooks responde que sí. En este libro, la autora cuestiona el mito del amor romántico construido por el patriarcado, al que señala de promover relaciones basadas en el control, la dependencia y la desigualdad. Para hooks, estas ideas han impedido que muchas personas aprendan a amar de manera consciente y responsable.

También habla de las heridas afectivas desde la infancia y propone un replanteamiento del amor propio alejado del narcisismo, basada en el reconocimiento del propio valor y la capacidad de poner límites. Para hooks, el amor es una práctica ética y política, capaz de transformar las relaciones personales, laborales y comunitarias.

