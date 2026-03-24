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Tras denuncias de acoso sexual, anuncian salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas

Las denuncias de presunto acoso sexual dentro de Caracol Televisión, amplificadas por los numerales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, derivaron en la salida de dos de sus presentadores.

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Redacción Género y Diversidad
24 de marzo de 2026 - 08:59 p. m.
Este martes 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.
Este martes 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.
Foto: Las Igualadas
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Tras una oleada de denuncias y testimonios en redes sociales de periodistas, que se hicieron públicos este fin de semana bajo los numerales #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, después de que Caracol Televisión publicara un comunicado el viernes en el que anunciaba la activación de un protocolo para investigar las denuncias por presunto acoso sexual contra de dos periodistas, este martes 24 de marzo, el canal anunció la salida de los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado, de mutuo acuerdo, el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, señala el comunicado, publicado a través de X.

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Según el pronunciamiento, la decisión se da con la finalidad de “proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias”, además de asegurar que las investigaciones se adelanten con independencia.

Por un lado, Jorge Alfredo Vargas fue, durante más de 20 años, el principal conductor de la edición nocturna de Noticias Caracol y Ricardo Orrego, el subdirector de deportes del canal, estuvo a cargo de importantes eventos, como la cobertura de los mundiales de fútbol.

Esto ocurre luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara una iniciativa de investigación para esclarecer los hechos, mediante la habilitación de un correo electrónico para recibir las denuncias y coordinar las investigaciones con enfoque de género. En parte, como respuesta a la oleada de testimonios que se publicaron en redes sociales de periodistas como Catalina Botero, Juanita Gómez, Johana Fuentes, Mónica Rodríguez, entre otras.

Lea más aquí: Acoso sexual en el periodismo colombiano: crecen denuncias y testimonios en redes sociales

En sus señalamientos, las periodistas relataron episodios de acoso sexual en espacios laborales, como contactos no consentidos o situaciones en las que tuvieron que apartar a colegas para evitar agresiones. Además, formas de revictimización y falta de protección institucional, incluso después de acudir a instancias formales.

*Nota de la editora: El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio.

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Por Redacción Género y Diversidad

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Alvaro Gomez(63032)Hace 7 minutos
Mutuo acuerdo? Es decir despido sin justa causa y le pagan la indemnización por despido sin justa causa . Acoso sexual no es justa causa de despido en Caracol? . Si el presunto o presuntos infractores acusados demuestra su inocencia a reintegrarlos.
Francisco Escobar G.(78033)Hace 23 minutos
Cárcel por casa (como dice Gossaín) para estas dos lacras.
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 33 minutos
Ahora será culpa también de las periodistas..???porque en nuestro país los periodistas encopetados pueden hablar y hacer lo que les da la gana....solidaridad con las periodistas no más impunidad....pensaba que solo los periodistas de rtvc eran los malos...la fiscalía tiene la obligación de decirnos la verdad...
MMBR(267)Hace 39 minutos
PORQUE NO SEÑALAN COMO MINIMA LABOR ETICA que CARACOL Y EL ESPECTADOR, ghacen parte de un conglomerado EMPRESARIAL perteneneciente al Grupo SANTO DOMINGO. eS LO minimo COMO DEBER etico DE ESTE PERIODICO decirlo en esta noticia y en todas en donde se vean invlucradas sus empresas o miembros de estas.
JACN(65090)Hace 1 hora
Que palabras tendrán estos individuos para con sus hijos?
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