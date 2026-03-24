Fiscalía anuncia iniciativa investigativa por denuncias de presunto acoso sexual en Caracol

Fiscalía abre investigación por denuncias de presunto acoso sexual a periodistas en Caracol Foto: Archivo Particular

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Las denuncias en redes sociales y en medios de comunicación por presunto acoso sexual a periodistas comenzó a moverse en el ámbito judicial. La Fiscalía General de la Nación anunció la iniciativa de investigación para esclarecer los hechos. Esto se da en el contexto de un reciente escándalo por presunto acoso al interior del canal Caracol en el que fueron señalados “dos periodistas y presentadores”.

El ente investigador también habilitó un correo electrónico para recibir denuncias y coordinar las investigaciones con enfoque de género para brindar plenas garantías a las víctimas y evitar la revictimización. El correo es: denuncia.acoso@fiscalia.gov.co

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El pasado viernes 20 de marzo, Caracol Televisión publicó un comunicado en el que informaba a la opinión pública que había activado los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley frente a las denuncias recibidas contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. A raíz de este pronunciamiento, varias periodistas colombianas denunciaron y narraron sus experiencias de presunto acoso al interior del canal y otros medios de comunicación.

Por ejemplo, la periodista y expresentadora de Caracol Juanita Gómez narró, a través de sus redes sociales, el episodio de acoso que enfrentó en 2015: “el consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ en su trabajo no están bien”, escribió en su cuenta de X. Luego relató que, con empujones, tuvo que “quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces” para evitar que la besara en un ascensor, y añadió que esa situación nunca debió ocurrir.

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Por su parte, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, fijó la postura institucional a través de una intervención en Blu Radio. Allí aseguró que se hará un análisis riguroso de lo ocurrido y que habrá acompañamiento a las denunciantes. Sus declaraciones se dan en medio de la presión pública generada por las denuncias.

En el reciente comunicado, la Fiscalía General también anunció una decisión en el caso que se sigue contra Lina Castillo quien enfrenta una demanda por injuria y calumnia interpuesta por Hollman Morris, director de RTVC, tras denunciarlo por presunto acoso. “La Fiscal General de la Nación varió la asignación del conocimiento de la acusación que cursa, por injuria y calumnia, contra la señora Lina Marcela Castillo Nisperuza, para que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adopte en este proceso lineamientos de abordaje de casos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género”.

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