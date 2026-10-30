 

¿Cómo se convirtió la “brujería” en una persecución contra miles de mujeres?

En 1610 se estableció en Cartagena el Tribunal del Santo Oficio, lugar en el que se investigaron casos relacionados con supuestos pactos con el demonio, hechizos y prácticas consideradas contrarias a la religión católica. Pero esta historia había comenzado siglos atrás, en Europa, donde miles de personas fueron ejecutadas por brujería, en su mayoría mujeres. ¿Cómo comenzó esta persecución y por qué afectó especialmente a las mujeres? Le contamos.

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Luisa Lara

Luisa Lara

Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

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