Un pronunciamiento ante la ONU que cuestiona el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la adhesión al Consenso de Ginebra, una declaración que niega la existencia de un derecho internacional al aborto, son algunas de las últimas movidas diplomáticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Estas medidas han generado dudas sobre el acceso al aborto en el país. Sin embargo, las condiciones establecidas por la Corte Constitucional para acceder a una interrupción…

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Un pronunciamiento ante la ONU que cuestiona el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la adhesión al Consenso de Ginebra, una declaración que niega la existencia de un derecho internacional al aborto, son algunas de las últimas movidas diplomáticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Estas medidas han generado dudas sobre el acceso al aborto en el país. Sin embargo, las condiciones establecidas por la Corte Constitucional para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) siguen vigentes.

(Lea aquí: De la Espriella y sus primeros 100 días: ¿qué ha pasado con los derechos de mujeres y LGBT?)

Desde 2022, mediante la Sentencia C-055, el alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin necesidad de justificar la decisión o acreditar alguna causal. Después de ese plazo, las mujeres y personas gestantes pueden acceder al procedimiento bajo tres causales: riesgo para su vida o salud física o mental, grave malformación del feto que haga inviable su vida o embarazo producto de violencia sexual, incesto o inseminación no consentida

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Según cifras de Profamilia, organización que brinda servicios especializados en salud sexual y reproductiva, desde la despenalización del aborto, 213.895 personas han sido atendidas para interrumpir su embarazo no deseado. Solo en 2025, Profamilia registró 59.532 atenciones en todo el país, de las cuales el 94,5% correspondió a abortos farmacológicos, realizados antes de la semana 12 de gestación.

Es importante aclarar que tanto las personas afiliadas a una EPS como aquellas que no cuentan con una pueden acceder al procedimiento de manera gratuita a través del sistema de salud. Por eso, Yesenia Naranjo, profesional psicosocial de atención a casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, recomienda verificar primero su estado de afiliación al sistema de salud, ya sea como cotizante, beneficiaria o integrante del régimen subsidiado. Esto no condiciona el derecho al aborto, pero sí determina las rutas para solicitarlo.

A continuación, le contamos cómo acceder al procedimiento, qué requisitos pueden exigir las EPS y qué hacer si se presentan barreras en la atención.

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¿Cómo solicitar un aborto a través de una EPS en Colombia?

Naranjo explica que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar afiliadas a una EPS tienen una ruta clara para solicitar una IVE. Pueden hacerlo a través de una consulta de medicina general, una consulta prioritaria o mediante el servicio de urgencias de los hospitales o clínicas que tengan convenio con su EPS. En cualquiera de estas tres opciones, señala que es importante que el motivo de consulta sea claro y específico: “que requieren una interrupción voluntaria de su embarazo”, dice.

A esto añade que algunas EPS tienen convenios con entidades privadas que prestan este servicio. Por eso, recomienda consultar directamente con la EPS si existe un convenio activo con alguna IPS especializada en IVE, como la Fundación Oriéntame o Profamilia. Si definitivamente lo hay, las mujeres y personas gestantes pueden acudir directamente a estas instituciones y solicitar el procedimiento de forma gratuita.

¿Qué pasa con las mujeres que no están afiliadas a una EPS?

Naranjo aclara que las mujeres que no están afiliadas a una EPS también pueden acceder a una IVE de manera gratuita, pero en estos casos la ruta de atención es a través del sistema público de salud.

“Algunas de las principales ciudades de Colombia cuentan con redes públicas de salud. Por ejemplo, aquí en Bogotá están las subredes y, de acuerdo con cada localidad, hay centros públicos de salud. Pero en otras ciudades, lo que las mujeres deben hacer es identificar el hospital público más cercano y solicitar el procedimiento a través de su servicio de urgencias. De esa manera, se garantiza que el procedimiento sea gratuito”, dice.

¿Cuánto tiempo tiene la EPS para garantizar un aborto y cuánto cuesta?

La experta señala que, desde el momento en que una mujer o persona gestante solicita una IVE, el sistema de salud tiene un plazo máximo de cinco días calendario para garantizar que sea atendida y se realice el procedimiento, según lo establecido en la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud.

“Muchas veces esto es mal interpretado y les dicen a las mujeres que deben esperar cinco días y que en ese tiempo les cuentan dónde van a ser atendidas o a dónde van a ser dirigidas. Pero eso es una mala interpretación del marco normativo, porque la norma es muy clara al indicar que es dentro de esos cinco días calendario que se debe garantizar el procedimiento”, comenta.

Asimismo, señala que la IVE está contemplada como una urgencia médica en la normativa. Por lo tanto, si una mujer o persona gestante no puede esperar a que su EPS le suministre los medicamentos o programe una consulta en una IPS, puede acudir al servicio de urgencias para solicitar la atención, que debe brindarse de manera inmediata.

En cuanto a los costos, la experta aclara que el procedimiento debe ser completamente gratuito, independientemente de que la persona esté afiliada o no al sistema de salud. Esto significa que no pueden exigirle copagos, cuotas moderadoras ni cobros adicionales por servicios como la anestesia o una intervención quirúrgica.

“Si una mujer decide acceder a un procedimiento de IVE a través de una IPS particular o privada, esta puede cobrarle por el servicio, pues se trata de una decisión voluntaria de recibir atención particular. Pero si hablamos del acceso a través del sistema de salud, sea público o mediante las IPS que tienen convenio con las EPS, el procedimiento debe ser completamente gratuito”, recalca.

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¿Qué documentos o requisitos se necesitan para solicitar un aborto?

Ninguno. Según Naranjo, las mujeres o personas gestantes no necesitan presentar documentación médica previa para solicitar el servicio. No se les puede exigir que lleguen con ecografías realizadas de manera particular ni con valoraciones previas de algún especialista. Incluso pueden solicitar la atención sin saber cuántas semanas de gestación tienen.

“Ahora, si es un caso de más de 24 semanas, que es el modelo de causales que conocemos desde el 2006 con la sentencia C-355, en esos casos igual la mujer puede presentarse y obviamente ya dentro de ese proceso de consulta inicial, pues el médico tendrá otros pasos a seguir, pero es porque está accediendo a través del modelo de causales que implica certificar la causal”, explica.

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¿Es necesario explicar por qué se quiere abortar?

La experta de la Mesa por la Vida señala que durante las primeras 24 semanas de gestación, las mujeres y personas gestantes no tienen que dar ninguna explicación sobre las razones por las que desean abortar. Basta con que manifiesten su voluntad. “Manifestar voluntad es que yo simplemente diga: ‘Requiero una interrupción voluntaria de mi embarazo’. Y eso es lo que debe quedar consignado en la historia clínica, pero no se le puede pedir información adicional”, aclara.

Y agrega que, después de la semana 24, se aplica el modelo de tres causales establecido por la Sentencia C-355 de 2006. En estos casos, la experta advierte que pueden realizarse preguntas específicas para certificar la causal por la que la mujer solicita el procedimiento, pero estas deben estar relacionadas con los criterios establecidos en la normativa.

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Por ejemplo, en el caso de la causal que contempla el peligro para la vida o la salud de la mujer, Naranjo recuerda que, de acuerdo con la definición de la OMS, esta no se limita a las afectaciones físicas, sino que también comprende la salud mental y el bienestar social. En ese sentido, una mujer puede explicar que continuar con el embarazo afecta su bienestar emocional, su proyecto de vida o que no cuenta con las condiciones económicas o las redes de apoyo suficientes para asumir la gestación.

“Tal vez ella ahí tenga que contar un poco más de por qué se ubica en esa causal, más no porque el médico le exija que cuente una historia en especial”, precisa.

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Cuando el embarazoproducto de violencia sexual, la mujer o persona gestante puede proporcionar información relacionada con esa causal o con la activación de rutas de atención de violencias basadas en género. Sin embargo, Naranjo insiste en que las preguntas del personal médico deben limitarse a lo necesario para valorar y certificar la causal correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la normativa.

¿Menores de edad pueden solicitar un aborto?

Naranjo explica que, en Colombia, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no está limitado a las personas mayores de 18 años. Tanto las niñas como las adolescentes pueden solicitar el procedimiento sin necesidad de contar con la presencia o autorización de terceras personas, incluidos sus padres, tutores, parejas o la persona cotizante de la EPS. Además, pueden hacerlo a través de cualquiera de las vías disponibles para las mujeres mayores de edad.

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“Si estamos hablando de una niña menor de 14 años, ella puede solicitar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de estar con nadie más. Solo que, en este caso, la entidad prestadora de servicios de salud que reciba a la niña, al tratarse de una menor de 14 años, debe considerar que existe un presunto abuso sexual. Entonces, ahí se tienen que activar otros protocolos que se manejan especialmente para garantizar la protección de los derechos de las niñas”, añade.

Naranjo también señala que estos casos deben manejarse no solo buscando garantizar el cumplimiento de la normativa, sino también teniendo en cuenta que “cuando hablamos de niños y adolescentes, son sujetos constitucionalmente con doble protección y eso implica que, en la atención, quienes son encargados de atender estos casos sepan que, aparte de atenderlas, tienen también una responsabilidad constitucional frente a los derechos de las niñas”.

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¿Cuáles son las barreras más frecuentes para acceder a un aborto en Colombia?

Aunque Colombia cuenta con un marco normativo que garantiza el acceso al aborto, la experta de la Mesa por la Vida explica que todavía existen barreras que dificultan la atención. De hecho, advierte que durante 2025 identificaron la necesidad de reclasificar estas barreras, pues, con el paso de los años, han cambiado las formas en que se presentan y los actores involucrados.

Una de las más frecuentes es la interpretación equivocada de la normativa por parte de los profesionales de salud, quienes, aunque brindan la atención, pueden exigir, a juicio de cada uno, requisitos adicionales que no están contemplados en las sentencias que permiten este derecho. Exigencias que, por cierto, no están permitidas y constituyen trabas injustificadas para acceder al procedimiento.

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A esto se suma la falta de capacitación del personal médico. Según Naranjo, algunas instituciones conocen las obligaciones legales, pero no siempre cuentan con profesionales actualizados en los procedimientos de IVE. Esto puede llevar a que se sigan practicando procedimientos como el legrado, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda sustituir por otros métodos, o a que se suministren medicamentos de manera incorrecta.

Por ello, insiste en que la capacitación debe mantenerse actualizada tanto en los aspectos legales como en los médicos, una responsabilidad que recae sobre las EPS y, en general, sobre el sistema de salud.

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También identifica otra clase de obstáculos relacionados con los prejuicios que todavía existen alrededor del aborto. “A nivel de IVE existen todavía muchos imaginarios, existen todavía muchos prejuicios”, señala. Estos temores pueden persistir incluso cuando la EPS o el hospital están dispuestos a brindar la atención. Naranjo advierte que el peso de estos prejuicios sociales también constituye una barrera para acceder al servicio.

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¿Qué hacer si la EPS niega el aborto o pone barreras para acceder al procedimiento?

Para estos casos, señala que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres cuenta con una línea de atención que funciona desde 2006, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. A través de este canal, las mujeres pueden solicitar asesoría y acompañamiento legal cuando enfrentan obstáculos para acceder al aborto o cuando la atención no se garantiza.

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No obstante, aclara que las mujeres también pueden actuar de manera autónoma. Si una EPS les niega el servicio o impone requisitos injustificados, pueden acudir a los canales de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de su EPS, presentar el caso ante la Superintendencia Nacional de Salud o solicitar apoyo a entidades como la Defensoría del Pueblo.

En cualquiera de estos escenarios, Naranjo recomienda documentar las barreras encontradas y, en lo posible, conservar los soportes de las solicitudes y respuestas recibidas, de manera que las autoridades puedan conocer el caso y exigir a las entidades prestadoras de servicios de salud que garanticen el derecho al aborto.

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