Concejo de Bogotá archivó el proyecto cuestionado por limitar el acceso al aborto

Este jueves 12 de marzo, el proyecto de acuerdo 340, conocido como la “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, fue archivado en el Concejo de Bogotá. La decisión se tomó con 21 votos a favor y 8 que proponían remitir la iniciativa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su revisión.

La medida se produce justo después de que el pasado 21 de febrero, día en el que se conmemoraron cuatro años de la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentara objeciones al proyecto por posibles problemas de inconstitucionalidad y duplicidad normativa. Según el documento, la iniciativa no solo excedía las competencias del Concejo, sino que también podía vulnerar los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.

Frente a esto, la iniciativa se trasladó nuevamente al Concejo de Bogotá, para que las objeciones fueran estudiadas y tomar la decisión de si se acogían o no. Sin embargo, de manera paradójica, la misma plenaria que tiempo atrás había aprobado la iniciativa decidió archivarla.

Desde un inicio, el proyecto despertó voces a favor y en contra. Por un lado, la concejal Clara Sandoval, autora del proyecto, sostuvo que la iniciativa buscaba plantear “rutas seguras e informadas” durante las etapas gestacionales, con el propósito de acompañar la gestación ante cualquier eventual riesgo. No obstante, quienes se oponían consideraban que se trataba de un proyecto que disfrazaba barreras para acceder al aborto y que instrumentalizaba la salud mental de las personas que decidían interrumpir sus embarazos.

Por su parte, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones pioneras del movimiento Causa Justa, que litigó por la despenalización del aborto, celebró la decisión a través de sus redes sociales. “El debate sobre el Proyecto de Acuerdo 340 vuelve a demostrar que las decisiones públicas en Bogotá deben respetar el marco legal vigente sobre derechos sexuales y reproductivos. Todas las instituciones tienen la responsabilidad de actuar conforme a la Constitución y a lo que ya ha establecido la Corte Constitucional sobre aborto y autonomía reproductiva”, comentaron.

Voces a favor y en contra tras el archivo del Proyecto de Acuerdo 340

La concejal Clara Sandoval cuestionó la respuesta del alcalde y pidió a la plenaria rechazar las objeciones para que el proyecto pudiera ser remitido al tribunal. Además, presentó un informe en el que expuso las razones por las cuales consideraba que las objeciones formuladas por Galán tenían inconsistencias. El documento fue elaborado por los concejales Andrés Giovanni Barrios, Emel Rojas Castillo, Edward Arias, Edison Forero y por ella.

Frente a la decisión final, dijo: “Es evidente que les dio miedo que el proyecto pasara al tribunal. Aquí hay una realidad que incluso algunos en la Alcaldía quieren tapar, y es que a las mujeres embarazadas, que enfrentan graves situaciones que afectan su salud mental, el sistema de salud no les está respondiendo asertivamente. Ahora se ha abierto un debate a nivel nacional y, por eso este proyecto es un triunfo de las mujeres que pensamos diferente, de las personas que creemos que la vida también se tiene que respetar”, comentó luego de que el proyecto fuera archivado.

Por su parte, la concejal Heidy Sánchez, quien desde el inicio fue una de las principales opositoras del proyecto, comentó que: “Acá hablan de satanizar el aborto, cuando las mujeres han abortado aun cuando es legal o no, y lo han hecho desde hace siglos. Y en tiempos donde los antiderechos quieren decidir sobre las mujeres y hacen politiquería, con la religión, con nuestros cuerpos, con nuestras decisiones, aquí está el feminismo plantándole cara, porque no vamos un solo paso atrás con nuestros derechos”.

A esa postura también se sumó el concejal Julián Triana, quien reiteró sus felicitaciones por el archivo del proyecto. “Era un caballo de Troya que disfrazaba la ayuda a las mujeres embarazadas, algo que en realidad era la restricción ilegítima a un derecho que las mujeres se han ganado en las calles, marchando, protestando, muchas muriendo en la clandestinidad porque no se les garantizaba lo que hoy es un derecho”, afirmó al final de la plenaria.

