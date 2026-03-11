“No podemos seguir sacrificándonos”: Observatorio Colombiano de Feminicidios pausó su conteo

Aunque el equipo sigue buscando recursos para continuar el trabajo, desde el Observatorio señalan que esta situación deja en evidencia que el seguimiento a los feminicidios ha recaído principalmente en las organizaciones sociales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Basta con hacer una búsqueda simple en internet sobre cuántos feminicidios ocurren en Colombia para notar que cada institución pública maneja cifras distintas. Para 2024, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó hasta septiembre 745 casos, mientras que la Procuraduría General de la Nación registró 198 feminicidios hasta noviembre. En contraste, el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una iniciativa ciudadana de la organización Republicanas Populares, documentó 886 casos al cierre de ese año, una cifra que incluso fue tomada como referencia por la propia Defensoría, por lo que esos datos sí coinciden.

Sin embargo, según información conocida por El Espectador, el observatorio pausó el sistema con el que realizaba su seguimiento, lo que deja sin actualización uno de los registros más completos sobre feminicidios en Colombia, de acuerdo con organizaciones de mujeres, y al país en medio de la disparidad de las cifras oficiales. Aunque vale aclarar que si bien el observatorio sigue funcionando, su conteo se encuentra en pausa por el momento.

Esta iniciativa nació en julio de 2017, liderada por cuatro mujeres, politólogas, historiadoras y abogadas feministas, con el fin de hacer un seguimiento a la prensa local, regional y nacional, para rastrear los casos de feminicidio y otras violencias contra las mujeres en Colombia. Desde entonces se han encargado de analizarlos y registrarlos en boletines mensuales.

Además, las integrantes empezaron a observar vacíos en las cifras, así como la falta de datos actualizados y de análisis sobre la violencia feminicida en el país. “Esto lo hacíamos con dinero de cooperación internacional, sobre todo de la cooperación del Ayuntamiento de Barcelona. Seguimos haciendo la gestión, pero el proyecto [el monitoreo de feminicidios] se pausó. Hay muchas cosas que podemos seguir haciendo como militantes, como buscar una noticia o seguir haciendo análisis”, dijo Carol Rojas Garzón, coordinadora del Observatorio a El Espectador.

Un seguimiento que implica tiempo, dinero y “una carga psicológica muy fuerte para nosotras. Estamos intentando sostenerlo con lo que ya tenemos, pero en este momento no contamos con financiación para hacerlo”, agrega.

Sin embargo, la historiadora señala que, pese a los esfuerzos por continuar con la iniciativa, en este momento no cuentan con el financiamiento necesario. “Sabemos que podemos sobrevivir con una estructura muy mínima, básicamente con unos 15 millones mensuales”. Razón por la cual, si en este preciso momento se ingresa al sitio web, se puede observar que el reporte más reciente es de septiembre de 2025. Es decir, que Colombia lleva sin cifras actualizadas suministradas por el Observatorio desde hace más de cinco meses.

La organización, que ha estado a cargo de este conteo durante los últimos nueve años, no se ha limitado a cuantificar las violencias que les arrebataron la vida a las mujeres. Su apuesta parte de la idea de que los datos, sin una comprensión y análisis del contexto, no aportan a la protección de sus vidas. Por esa razón, la organización analiza factores como la militarización, el sistema económico y las desigualdades estructurales basadas en sexo, género, raza, etnia y edad.

“No puede ser que el esfuerzo recaiga solo en las organizaciones”: la pausa del observatorio en un país con subregistros

Según los datos recopilados durante estos últimos años, en contraste con el seguimiento de las instituciones oficiales, en Colombia podría haber problemas de subregistro. Para dar un ejemplo de esta brecha, en 2025 la Defensoría del Pueblo cerró el año con un reporte de 119 feminicidios, mientras que el Observatorio registró 621 casos en su último conteo, que llegó hasta septiembre. Rojas explica que esa diferencia está relacionada con que la organización diversificó sus fuentes, con el fin de acercarse con mayor precisión al comportamiento de esta violencia en el país y a sus causas.

“Sabemos que también nosotras hemos logrado que se reconociera el feminicidio, pero sobre todo a que se aportaran análisis estructurales y contextuales de lo que aquí sucede. Que hoy no podamos continuar nos arroja una reflexión muy compleja en términos de lo que hemos hecho las organizaciones por mucho tiempo. Hemos logrado, con nuestros propios recursos, proponer análisis, proponer denuncias, proponer movilización, incluso, hemos logrado ser fuente para el mismo Estado”, añade Rojas.

Para la experta, el panorama es desalentador. Aunque el equipo ha intentado mantener las gestiones, ella interpreta está situación como un esfuerzo unilateral. Debido en gran parte, a que el seguimiento de los feminicidios ha recaído principalmente en las organizaciones sociales, sin apoyo ni reconocimiento institucional.

“Muchas compañeras podrían decir ‘hagámoslo gratis’. Pero es un trabajo que necesita ser pagado, porque es muy difícil, muy duro y tiene muchas implicaciones en términos de nuestra salud mental. No podemos seguir sacrificándonos en el activismo por algo que también debería ser reconocido y sostenido por la importancia que tiene para este país. No puede ser que el esfuerzo recaiga solo en las organizaciones o en las militancias y deseos que tenemos para que cambien las cosas como la única forma de sostenerlo”, comenta la coordinadora.

Aun así, aclara que no se puede afirmar que el proceso haya terminado de forma definitiva, sino que más bien la situación abre una pregunta de fondo sobre la financiación y el respaldo necesario para garantizar su continuidad. Durante la entrevista, también explicó que esta medida se suma a una crisis más amplia de recortes en la ayuda internacional.

De hecho, la drástica reducción de asistencia internacional llevó a muchas organizaciones que acompañan a mujeres a una situación límite. Según un informe presentado en mayo de 2025 por ONU Mujeres, el 51 % de las organizaciones a nivel mundial que trabajan con mujeres en contextos de crisis suspendieron programas. Entre los servicios afectados se encuentran la atención a sobrevivientes de violencias basadas en género, así como acciones que garantizaban acceso a protección, medios de vida, transferencias en efectivo y atención en salud.

La razón por la que este tipo de organizaciones siguen siendo de las más afectadas se debe, en gran medida, a agendas políticas que posicionan los avances en materia de derechos de las mujeres como una amenaza. “Nos afecta porque los fondos se han acortado. Pero también sabemos que el fascismo está avanzando, que las ideas conservadoras están avanzando y que, cuando esto ocurre, claramente se intenta debilitar los procesos organizativos que desde hace rato buscan hablar de la vida, de la libertad, de la posibilidad de elegir, pero también de cambios en términos económicos y políticos”, agrega Rojas.

