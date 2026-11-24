En una mesa de negociación en La Habana, en 2014, cuando las extintas FARC-EP y el Gobierno colombiano buscaban poner fin a un conflicto armado de más de 60 años, nació la Subcomisión de Género, que cambiaría la narrativa de las negociaciones de paz para siempre. Un hito que no se había visto en ningún acuerdo de paz anterior y que sería clave para la implementación de lo pactado. El enfoque de género, transversal a los seis puntos del Acuerdo, fue considerado histórico y "revolucionario" por sus firmantes.

Diez años después, El Espectador habló con Marcela Rico Sosa, mujer firmante del Acuerdo, y con tres expertas para analizar los obstáculos que enfrenta este enfoque y la importancia de que toda la ciudadanía se involucre en su implementación.

Publicidad

Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano, encabezado entonces por Juan Manuel Santos, y las FARC-EP comenzaron formalmente en octubre de 2012, con una primera fase en Oslo, Noruega, y continuaron en La Habana, Cuba. Tras cuatro años de diálogos, el proceso culminó con la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá.

Marcela Rico Sosa, también conocida por su nombre político como Manuela Marín, es firmante del Acuerdo de Paz y ha hecho parte del proceso de implementación desde diferentes instancias. En particular, desde la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI), que es la instancia creada en el punto seis para la verificación y el impulso a la implementación. Llegó a ser parte de la Subcomisión de Género a principios de 2015, cuando ya se habían definido los seis puntos principales del Acuerdo: la Reforma Rural Integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas y la implementación, verificación y refrendación. A estos puntos, sin embargo, les faltaba incorporar las experiencias y necesidades de las mujeres y de las diversidades sexuales, que también buscaban ser protagonistas de la construcción de paz.

"Las mujeres no solamente decían: ‘Queremos existir y ser nombradas’, sino que querían que eso se tradujera en acciones concretas en cada uno de los puntos", afirmó Rico Sosa.

La firmante explica que, durante las discusiones en La Habana, también se tuvieron en cuenta los análisis jurídicos, las disposiciones legales y las posibilidades de llevar las propuestas a la práctica. Recuerda que fue un proceso muy interesante, pero también retador, pues el enfoque de género era revolucionario en un país donde las mujeres todavía no tienen todos sus derechos reconocidos.

Como ejemplo, menciona las discusiones sobre los derechos de las mujeres campesinas y su priorización en la Reforma Rural Integral, en un momento en que el campesinado ni siquiera había sido reconocido como sujeto constitucional. Por eso, tuvieron que buscar alternativas para que esos derechos quedaran efectivamente plasmados en el Acuerdo. Aunque las conversaciones con la delegación del Gobierno no fueron fáciles, considera que lograron el mejor resultado posible dentro de las condiciones y las discusiones de ese momento.

Para asegurar la implementación del Acuerdo de Paz se crearon instancias que verifican, estudian y trabajan con las comunidades para garantizar el cumplimiento de lo pactado. Según Rico Sosa, este ha sido uno de los mayores aciertos.

"Uno de los mayores aciertos del Acuerdo fue haber constituido las instancias que impulsan su implementación. Aquí no solamente está el Estado, que es quien debe implementar, sino que existe un contrapeso, aunque no siempre sea equitativo. Ese contrapeso lo conformamos las personas firmantes de paz que hacemos parte de esas instancias y la sociedad civil, en este caso, a través de la Instancia Especial de Mujeres", comentó.

Para Silvia Cortés, profesora de la Universidad Nacional, investigadora del Observatorio de Paz y Conflicto de esa institución y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la implementación del enfoque de género fue una novedad importante en las negociaciones internacionales, porque permitió que delegaciones de ambas partes participaran en su construcción y que se convocara a expertas y expertos internacionales, incluso a integrantes de otras guerrillas del mundo.

"Considero que esta subcomisión rompió con una tradición en la que las negociaciones de paz se desarrollaban en escenarios profundamente masculinizados y patriarcales. Históricamente, se había entendido que quienes podían negociar y participar en la vida pública eran principalmente los hombres", explicó Cortés.

La profesora destaca que Colombia logró transversalizar este enfoque al reconocer tanto la victimización como la agencia de las mujeres, los movimientos feministas y las personas LGBTIQ+, incluso en escenarios como la búsqueda de desaparecidos, la justicia y la reparación.

"Implementar el enfoque de género del Acuerdo de Paz ha sido una carrera de obstáculos", afirma Rico Sosa, quien diez años después asegura tener el mismo compromiso con la paz que desde el día uno. Sin embargo, resalta que la experiencia de las mujeres en este camino ha estado marcada por las barreras, la desigualdad y la estigmatización, que hasta el día de hoy impiden que se implementen de manera efectiva los acuerdos.

En Colombia, 11.353 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 permanecían activos en el Programa de Reincorporación Integral a mediados de 2026. De esta población, las mujeres representan aproximadamente el 25 %, es decir, entre 2.840 y 3.075, según los reportes históricos de la entidad. Sin embargo, ser mujer y firmante de paz implica enfrentar desafíos particulares. Para Rico Sosa, el camino de sus compañeras ha sido una carrera de obstáculos "interminable" y "a contrarreloj", en la que deben abrirse paso para reconstruir sus vidas, formar una familia y encontrar oportunidades laborales, mientras sienten que el tiempo para cumplir esos proyectos también juega en su contra.

Publicidad

La firmante explica que las mujeres enfrentan una presión adicional al intentar equilibrar sus proyectos personales, profesionales y políticos. Señala que, a diferencia de los hombres, deben lidiar con las expectativas sociales sobre la maternidad y la presión asociada a la edad reproductiva, al tiempo que toman decisiones sobre su formación y futuro laboral. A esto se suma la necesidad de atender sus vidas personales, familiares y de pareja sin dejar de lado su participación política, lo que implica asumir múltiples responsabilidades al mismo tiempo.

"Eso es ser una mujer firmante durante estos diez años: vivir una carrera a contrarreloj, con el tiempo político, social y biológico en contra. Tenemos que hacerlo todo al mismo tiempo, pero además nunca pensamos solamente en nosotras", afirma Rico.

Publicidad

El fantasma de la "ideología de género"

La primera barrera que se ha identificado frente a la implementación del enfoque de género apareció desde el momento en que la ciudadanía conoció que el Acuerdo de Paz tendría en cuenta no solo a las mujeres, sino también a las diversidades sexuales y de género, que tendrían un papel protagónico y de agencia en la implementación de lo pactado. El desconocimiento del Acuerdo y una campaña por el “No” durante el plebiscito de 2016 hicieron que empezaran a circular expresiones como "ideología de género". Incluso se hablaba de una supuesta "homosexualización" de las infancias si el Acuerdo era firmado.

Concretamente, este sector opositor, liderado por agrupaciones políticas conservadoras y movimientos religiosos, sostenía que el Acuerdo pretendía imponer una agenda moral capaz de “destruir el modelo de familia tradicional”, vulnerar la libertad de culto y despojar a los padres de su autoridad sobre la educación sexual y moral de sus hijos. También llegó a afirmar que las iglesias serían perseguidas o cerradas si se negaban a celebrar matrimonios igualitarios.

Publicidad

No obstante, la realidad del texto firmado en La Habana distaba por completo de dichas afirmaciones. El enfoque de género no buscaba alterar la estructura familiar ni adoctrinar a la niñez, sino establecer una herramienta jurídica y reparadora para reconocer que la violencia del conflicto armado afectó de forma diferenciada y desproporcionada a las mujeres y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, garantizando así su acceso equitativo a la tierra, a la participación política y a medidas de no repetición en su calidad de víctimas.

"Las agendas de las mujeres siempre tienden a ser revolucionarias porque generan pánico en los sectores más conservadores de la sociedad. Subvierten el orden. Cuando se dice que las mujeres también van a ser propietarias de la tierra, lo que se está planteando es transformar las relaciones de poder en el campo y en las ciudades. Eso cambia las relaciones de las mujeres con la tierra, con el comercio de sus territorios y, finalmente, con la política", explica Marcela Rico Sosa.

Publicidad

Según la firmante, la campaña del plebiscito aprovechó los temores de algunos sectores de la sociedad colombiana frente al avance de los derechos de las mujeres. Explica que propuestas como garantizar que ellas fueran propietarias de tierras y tuvieran una participación política equitativa despertaron resistencias. Aunque llevaban años trabajando en la incorporación del enfoque de género al Acuerdo de Paz, solo durante la campaña del plebiscito se convirtieron en un tema de debate público, pero desde una perspectiva negativa. A su juicio, el Gobierno de Juan Manuel Santos no logró desarrollar una estrategia de pedagogía suficientemente efectiva para desmentir la desinformación que circuló sobre el Acuerdo.

"Hablar de paz implica hablar de diversidad y del reconocimiento de las mujeres. En el diálogo de paz hubo una postura muy contundente de las mujeres, del movimiento feminista y de las comunidades y poblaciones LGBTIQ+, precisamente porque han sido algunas de las poblaciones más victimizadas", afirmó Diana Salcedo López, vocera de las organizaciones del nivel nacional en la Instancia Especial de Mujeres para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

Publicidad

Para López, entre el plebiscito y la firma definitiva del Acuerdo de Paz fue necesario impulsar campañas para defender que las mujeres también eran ciudadanas plenas. Aclara que no se trataba simplemente de incluir las palabras "hombres y mujeres" en el documento, sino de garantizar el reconocimiento de sus derechos y de los compromisos alcanzados para la paz, que iban más allá de las negociaciones con las FARC. En ese sentido, considera que las narrativas construidas contra lo que hoy se denomina "wokismo" buscan desestabilizar y desactivar la capacidad de acción política de las mujeres.

Este camino, marcado por la desinformación y los constantes ataques a un Acuerdo que se presentaba como un hito en el país, sigue presente y, a diez años de su firma, se ha convertido en una de las barreras para su implementación.

Publicidad

Barreras de implementación: el balance de la Instancia de Mujeres

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz (IEM), encargada de hacer seguimiento a la incorporación y el cumplimiento de los compromisos de género del Acuerdo de Paz, presentará el próximo 3 de diciembre el informe "¡No detengan la paz! Diez años de transformaciones, retos y deudas con las mujeres en sus diversidades". El documento recoge un balance de los avances, los incumplimientos y los desafíos pendientes en la implementación de lo pactado para las mujeres.

En el marco de este informe, Diana López, integrante de la Instancia, señala que el balance muestra avances en el acceso y la formalización de tierras para las mujeres rurales, su participación política, su inclusión en los programas de sustitución de cultivos ilícitos y los procesos de reincorporación económica de las firmantes.

Publicidad

También destaca el reconocimiento de las violencias basadas en género durante el conflicto armado, especialmente a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha incorporado esta perspectiva en distintos macrocasos. Sin embargo, advierte que los avances siguen siendo insuficientes y desiguales, y no han logrado transformar de manera sostenida las condiciones de vida de las mujeres. Atribuye parte de esta deuda a los altibajos en la implementación, la inestabilidad institucional y la falta de voluntad política de los primeros años. Aunque posteriormente hubo una aceleración, sostiene que, a diez años de la firma, todavía queda una tarea incompleta.

"A pesar de esa insistencia y del trabajo que hacemos, el enfoque de género es uno de los elementos más rezagados de la implementación", comentó Marcela Rico Sosa.

Publicidad

Y agrega que, en estos diez años, se ha avanzado como nunca en materia de planificación de acciones para las mujeres en los contextos de construcción de paz y en la definición de instrumentos. Los planes de acción, las normas y la incorporación del enfoque en los diferentes planes de implementación han sido muy importantes. Ha sido un ejercicio riguroso que, insiste, se ha construido a partir de grandes discusiones y tensiones con la institucionalidad.

Pero la brecha está en llevar esos instrumentos a la práctica. La financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos en esas discusiones y en la implementación, lograr que se comprometan a asignarles financiación específica y suficiente sigue siendo el mayor desafío.

Publicidad

Dilcia Benítez, vocera de las organizaciones del nivel nacional en la IEM. explica que, en el primer punto del Acuerdo de Paz, correspondiente a la Reforma Rural Integral, uno de los principales desafíos es aumentar el número de mujeres beneficiarias de la titulación y formalización de tierras. Pero advierte que no basta con entregarles predios, sino que también es necesario garantizarles recursos para producir y acceder a proyectos productivos de mayor impacto. Aunque reconoce que durante el Gobierno anterior se abrieron espacios de participación para que las mujeres formularan estas iniciativas, señala que fueron muy pocos los proyectos que finalmente incorporaron el enfoque de género. "Una cosa es abrir espacios de participación y otra es que sus resultados se reflejen en los proyectos que se ejecutan", dice.

"Las barreras siguen siendo estructurales. Reconocemos que hubo procesos de formación y talleres para fortalecer las capacidades de las mujeres”, agrega.

Publicidad

Mujeres firmantes y exclusión política

En cuanto a la participación política de las mujeres firmantes, persisten importantes barreras, especialmente en materia de seguridad. En esta década, los principales organismos de seguimiento institucional e internacional reportan más de 510 firmantes asesinados en Colombia, de los cuales 12 son mujeres.

A estos riesgos se suman obstáculos económicos y políticos. Benítez advierte que muchas mujeres deben competir sin financiación ni redes de apoyo consolidadas y, además, enfrentar violencias y estigmatizaciones que buscan desacreditarlas mediante ataques a su vida personal, su intimidad y sus cuerpos. En los territorios, las economías ilegales también restringen el ejercicio de sus liderazgos.

Publicidad

A esto se añade que algunos partidos las incluyen en sus listas para cumplir requisitos de representación, pero no necesariamente les garantizan espacios de decisión. La situación también se refleja en las curules de paz, donde, pese a las reglas de paridad en la inscripción de candidaturas, fueron elegidos principalmente hombres y algunos congresistas ni siquiera incorporaron mujeres en sus equipos de trabajo legislativo.

La barrera inevitable del trabajo de cuidado no remunerado

Al firmar el Acuerdo de Paz y entrar de nuevo a la vida civil, muchas mujeres se encontraron con una barrera que no solo las afectaba a ellas, sino a todas las mujeres del país: las labores de cuidado y los roles de género persistentes en la sociedad colombiana, que terminaron convirtiéndose también en una variable de su reincorporación. Según datos de Marcela Rico Sosa, el 27 % de las mujeres firmantes tuvieron que dejar sus estudios y proyectos políticos para dedicarse a las labores de cuidado.

Publicidad

"Esto ocurre porque la sociedad, en general, les da más comodidad a los hombres. Muchos, no todos, se han dejado seducir por ese lugar de poder que les da la sociedad patriarcal y han descuidado responsabilidades que también deberían asumir", explica Rico Sosa.

Desde la Instancia, López asegura que las mujeres firmantes enfrentan una carga adicional relacionada con las labores de cuidado, que no se limita a la responsabilidad sobre sus hijas o hijos, muchos de los cuales nacieron después de la firma del Acuerdo. También deben lidiar con una estigmatización particular por haber pertenecido a un grupo armado, pues persiste la idea de que las mujeres nunca debieron empuñar las armas. Esto hace que la sociedad les imponga mayores exigencias que a otras mujeres, especialmente en el ejercicio de la maternidad, al sentir que deben demostrar que son “mejores madres” para evitar los juicios y señalamientos.

Publicidad

"Muchas mujeres han asumido el cuidado de sus padres, de sus hijos e hijas y de otros familiares. Al mismo tiempo, dirigen cooperativas, estudian, trabajan formalmente, participan en procesos políticos y tienen organizaciones productivas de base. Cuando nos encontramos, siempre hacemos ese balance y nos preguntamos cuántas cosas estamos haciendo al mismo tiempo. Es asombrosa nuestra capacidad, pero también hemos discutido que esos reconocimientos pueden terminar legitimando las cargas desiguales", opina Rico.

"El desafío consiste en introducir un enfoque de género dentro de un sistema que continúa siendo patriarcal. Esto se evidencia, por ejemplo, en algunos procesos de tránsito de la vida armada a la vida civil, en los que se esperaba que las mujeres ocuparan roles tradicionales de género que incluso no necesariamente desempeñaban cuando estaban dentro de los grupos armados", agrega la profesora Silvia Cortés.

Publicidad

Cortés señala que algunos programas institucionales dirigidos a mujeres en proceso de reincorporación o reintegración reprodujeron estereotipos de género al orientarlas hacia cursos de belleza, cuidado y otras actividades tradicionalmente asociadas con lo femenino. Incluso, en algunos casos, se les atribuía la responsabilidad de evitar que sus parejas regresaran a la guerra. Para la experta, estas prácticas evidencian que la participación de las mujeres en la construcción de paz sigue condicionada por roles tradicionales de cuidado y por prejuicios estructurales sobre el lugar que deben ocupar en la sociedad, barreras que van más allá del propio proceso de paz.

Incorporar la perspectiva de genero en el Acuerdo permite cuestionar las estructuras patriarcales y machistas que históricamente han condicionado la vida de las mujeres. "Una paz construida desde esas estructuras es una paz incompleta", afirmó Cortés, al advertir que la implementación debe reconocer las experiencias y necesidades de las niñas, las mujeres y las personas con identidades de género no hegemónicas.

Publicidad

Barreras institucionales

También se han presentado dificultades para que las mujeres accedan a los programas institucionales. Durante los primeros años de implementación del Acuerdo, muchas tuvieron que exigir su inclusión, pues las entidades no contaban con protocolos, mecanismos de participación ni criterios con enfoque de género para vincularlas como beneficiarias. Esta ausencia fue especialmente evidente en programas relacionados con drogas y sustitución de cultivos ilícitos, donde sus necesidades quedaron relegadas, según el informe de la Instancia.

Con la creación progresiva de estos mecanismos aumentó la participación de las mujeres en los programas de la Reforma Rural Integral, especialmente en el acceso a créditos y la adjudicación de tierras. Sin embargo, persisten desigualdades en la distribución: los predios que reciben las mujeres suelen ser de menor calidad y tener menos hectáreas que los entregados a los hombres.

Publicidad

Marcela Rico denuncia que una de las principales deudas en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz ha sido la falta de preparación de las instituciones para garantizar una paz que incluya a las mujeres y a las diversidades sexuales. Según explica, aunque Colombia cuenta con normas y entidades que reconocen sus derechos, muchas siguen abordando sus necesidades desde una perspectiva asistencialista o simbólica, sin traducir esos compromisos en políticas públicas concretas. "Las mayores brechas han estado en la comprensión institucional", señala.

La dificultad, dice, comienza en la distancia entre las decisiones que se toman en el nivel nacional y su aplicación en los territorios. Mientras los ministerios pueden expedir resoluciones y establecer compromisos, en departamentos y municipios persiste el desconocimiento sobre lo que implica el enfoque de género. Para Rico, garantizar estos derechos no puede depender de la voluntad o sensibilidad de cada funcionario, sino de que las instituciones incorporen mecanismos y obligaciones que aseguren su cumplimiento. "Cuando encontramos funcionarios y funcionarias comprometidos con el tema, las cosas avanzan. Pero no debería depender de eso", advierte.

Publicidad

Otro de los grandes obstáculos es la falta de capacidad institucional y presupuestal. Rico pone como ejemplo la política de reincorporación establecida en el CONPES 3931 de 2018, que incluyó 18 acciones dirigidas a las mujeres firmantes. No obstante, señala que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene un margen limitado de ejecución, pues su función es principalmente asesorar, formular políticas y coordinar acciones, y la implementación depende de 38 entidades estatales. A esto se suma la pérdida de capacidad institucional de las entidades encargadas de impulsar el Acuerdo y los cambios de estructura y jerarquía que ha tenido la política de paz con cada Gobierno.

La falta de recursos específicos termina profundizando esas dificultades. Rico recuerda que en 2024 se actualizaron los indicadores del Plan Marco de Implementación y se incorporaron 12 nuevos para hacer seguimiento a los compromisos con las mujeres, con lo que pasaron de 51 a 63. Sin embargo, al consultar a las entidades sobre su cumplimiento, encontraron que muchas no tenían presupuestos asignados para ejecutarlos.

Publicidad

"Que nos nombren es necesario, que estemos explícitamente priorizadas en la planificación también, pero nada de eso sirve si no tenemos un presupuesto definido y específico", concluye la firmante. Sin recursos adicionales y responsabilidades institucionales claras, los compromisos terminan atrapados en la burocracia y sin capacidad de materializarse en los territorios.

Cortés también insistió en que cumplir el Acuerdo es una responsabilidad social que va más allá de las instituciones encargadas de implementarlo. Esto implica enfrentar problemas como la desigualdad, la corrupción y las barreras a la participación política, así como reconocer las violencias diferenciadas que han vivido las mujeres durante el conflicto y su papel en la construcción de paz y reconciliación.

Publicidad

Mujeres LBT y comunidades étnicas: más obstáculos en la implementación

Dilcia Benítez advierte que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT) son quienes enfrentan mayores obstáculos en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz. Una de las principales dificultades es la falta de información desagregada que permita conocer cuántas participan en los programas y cuál ha sido el impacto de las medidas dirigidas a ellas. Aunque existen sistemas de seguimiento a los compromisos, señala que todavía no ofrecen datos suficientes para evaluar su participación efectiva. Esta falencia, explica, ha sido una de las recomendaciones reiteradas por la Instancia en sus últimos informes.

Sin embargo, las barreras no se limitan a la falta de cifras. Benítez señala que muchas entidades tampoco cuentan con una perspectiva interseccional ni con la preparación y disposición necesarias para garantizar los derechos de estas mujeres. Como ejemplo menciona el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ahora denominado Renacemos, cuyo enfoque, centrado en la familia tradicional, desconoce la diversidad de los hogares y dificulta que las mujeres accedan a una titularidad equitativa. Además excluye a quienes no responden al modelo de padre, madre e hijos.

Publicidad

La experta también llama la atención sobre las barreras que enfrentan las mujeres negras, raizales, palenqueras e indígenas. Para Benítez, el Acuerdo no debe limitarse a incorporar un enfoque de género, sino que necesita una perspectiva antirracista que permita identificar cómo el racismo se reproduce en las instituciones, las normas y las estructuras de poder. Esto resulta especialmente importante para las mujeres étnicas que asumen posiciones de liderazgo y enfrentan distintas formas de discriminación y violencia.

"No basta con aspirar a una sociedad no racista. Necesitamos construir una sociedad antirracista", sostiene.

Publicidad

Abelardo de la Espriella: un llamado a la implementación

"Son momentos absolutamente retadores. Creemos que hoy el Acuerdo no está viviendo su peor momento, pero sí enfrenta la mayor amenaza de estos diez años", afirmó Marcela Rico Sosa.

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia este 7 de agosto. Con él llegó un nuevo orden político de derecha al país, uno que ha amenazado y criticado el Acuerdo de Paz desde las negociaciones. En campaña, De la Espriella dijo: "El Acuerdo de Paz es espurio, se lo pasaron por la faja y le vamos a poner fin a ese embeleco". Ahora, en su Gobierno, ha puesto trabas presupuestales para las entidades de la paz, como la JEP.

Publicidad

Una de las barreras constantes que han enfrentado las organizaciones encargadas de la implementación es que su funcionamiento depende, en gran medida, de la "voluntad política" del Gobierno de turno, aunque cumplir el Acuerdo sea una obligación del Estado que no debería estar sujeta a la ideología de cada administración.

"La construcción de paz no es una cuestión de Gobierno, sino de Estado. Supera la postura particular de cualquier administración porque es el Estado el que ha suscrito diferentes instrumentos internacionales que le imponen obligaciones", explica Silvia Cortés.

Publicidad

La profesora recuerda que la Carta de Naciones Unidas establece el deber de preservar la paz y buscar soluciones negociadas y pacíficas a los conflictos, en lugar de recurrir a la fuerza. En Colombia, ese compromiso también está consagrado en la Constitución Política, desde su preámbulo hasta el artículo 22, que reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Por eso, explica, las responsabilidades del Estado en esta materia no pueden limitarse al periodo de cuatro años de un Gobierno ni depender de los planes de cada administración. Son compromisos que trascienden los cambios políticos y hacen parte de una agenda internacional en la que la paz sigue siendo un asunto central.

Publicidad

Sin embargo, las preocupaciones sobre el rumbo que tomará la implementación durante esta administración ya están presentes entre quienes hacen seguimiento al Acuerdo. "La realidad es que, durante estos primeros cien días del nuevo Gobierno, el Acuerdo de Paz no ha sido un eje central ni en el discurso del presidente ni en lo que conocemos hasta ahora de las bases del Plan Nacional de Desarrollo", afirmó Diana López.

La vocera de la IEM considera que el Gobierno ha privilegiado una visión militarista y de seguridad sobre los procesos de diálogo y negociación. Advierte que, aunque todavía es pronto para evaluar sus efectos, ya hay señales de un debilitamiento de la institucionalidad para la paz, como la reducción del presupuesto de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y las presiones sobre la JEP. A su juicio, estos mensajes generan incertidumbre y ponen en riesgo la implementación del Acuerdo, que debería asumirse como una política de Estado. También señala que las bases del Plan Nacional de Desarrollo no incluyen esta implementación, lo que, advierte, supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas y ante la comunidad internacional.

Publicidad

Las dificultades también se reflejan en el funcionamiento de los mecanismos creados para garantizar el enfoque de género. Dilcia Benítez advirtió sobre los obstáculos para garantizar la elección de las nuevas integrantes de la Instancia. Según explicó, aunque han avanzado en la construcción de la metodología y el reglamento, no han logrado reunirse con los representantes del Gobierno ni con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) para poner en marcha el proceso.

A esto se suma la falta de recursos, que también amenaza la continuidad de este mecanismo. La Instancia depende de la financiación del Gobierno nacional para realizar encuentros con organizaciones de mujeres, visitar los territorios y hacer seguimiento a la implementación del enfoque de género.

Publicidad

"Un Gobierno puede no intentar acabar directamente con la arquitectura institucional creada por el Acuerdo de Paz, pero la desfinanciación también es una forma de debilitarla", afirmó Benítez.

Por eso, hizo un llamado al Gobierno nacional para que garantice los recursos y cumpla con su responsabilidad frente al Acuerdo de Paz. También insistió en la necesidad de una implementación integral que permita transformar las condiciones de vida de las mujeres en los territorios, eliminar las violencias y garantizar que puedan ejercer su liderazgo político y social de manera segura.

Publicidad

Pero las dificultades institucionales no han detenido el trabajo de quienes siguen apostando por la construcción de paz desde los territorios. A diez años de la firma del Acuerdo, las mujeres firmantes continúan construyendo paz desde sus comunidades y organizaciones, incluso en medio de las barreras y las amenazas a la implementación. Su apuesta, dice Marcela Rico Sosa, ha sido sostener un compromiso colectivo que no se limita a sus propios proyectos de vida, sino que busca transformar la sociedad.

"Nuestro compromiso con la paz es indeclinable", afirma la firmante, quien insiste en la importancia de trabajar por la no repetición del conflicto armado. Y sostiene que el cumplimiento de los compromisos por parte de las personas firmantes y la esperanza que se ha mantenido durante estos diez años son una buena noticia para el mundo, "especialmente en un contexto en el que la mirada internacional está puesta en las guerras".

Publicidad

Esa apuesta por la paz, coinciden las mujeres consultadas, no puede recaer únicamente en quienes firmaron el Acuerdo ni en las instancias encargadas de hacerle seguimiento. Es también una responsabilidad de toda la sociedad colombiana. La construcción de paz se sostiene a diario, desde los territorios y desde cada mujer que el 24 de noviembre de 2016 dejó las armas para apostar por una participación democrática. A diez años de ese momento, en un país marcado por el conflicto y la violencia, el desafío sigue siendo garantizar que esa decisión no haya sido en vano y que la guerra nunca vuelva a ser la primera opción.

"La paz es el único camino. Las mujeres que viven en medio de la guerra y la violencia también tienen derecho a vivir en paz", afirmó Dilcia Benítez.

Publicidad

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.