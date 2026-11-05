El 83 % de las mujeres teme sufrir acoso al pasar frente a obras en Bogotá: ¿por qué?
En Bogotá, el 83 % de las mujeres encuestadas manifestó tener miedo de sufrir acoso sexual cuando pasa frente a una construcción. Y aunque las obras son uno de los lugares que generan temor, el problema es más extendido. Algunas cambian sus rutas, horarios y hasta estaciones de transporte público para evitar que las acosen. ¿Qué tanto condiciona esta violencia la forma en que las mujeres recorren la ciudad? Le contamos.
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación