El 83 % de las mujeres teme sufrir acoso al pasar frente a obras en Bogotá: ¿por qué?

En Bogotá, el 83 % de las mujeres encuestadas manifestó tener miedo de sufrir acoso sexual cuando pasa frente a una construcción. Y aunque las obras son uno de los lugares que generan temor, el problema es más extendido. Algunas cambian sus rutas, horarios y hasta estaciones de transporte público para evitar que las acosen. ¿Qué tanto condiciona esta violencia la forma en que las mujeres recorren la ciudad? Le contamos.