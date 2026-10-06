El límite entre conquistar y presionar: lo que revela un estudio sobre consentimiento sexual

El 95 % de los 2.689 hombres entrevistados en un estudio de la Universidad de New Brunswick reconoció haber usado alguna forma de presión para conseguir sexo. La investigación identificó 36 conductas que pueden vulnerar el consentimiento sexual y mostró cómo algunas prácticas presentadas como "conquista" reproducen formas de violencia contra las mujeres.