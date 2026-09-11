Murió Emma Bonino, política italiana y feminista que hizo del aborto su gran lucha

En las últimas cuatro décadas, Bonino fue varias veces diputada y senadora, comisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria (1995-1999) y dos veces ministra en gobiernos socialdemócratas: de Asuntos Europeos y Comercio Internacional en el gabinete de Romano Prodi (2006-2008)…

Emma Bonino, fallecida este viernes a los 78 años, fue una de las políticas más respetadas de Italia y la Unión Europea (UE) por sus múltiples cargos ocupados y batallas libradas, como la defensa de los derechos civiles, los derechos de las mujeres o el europeísmo.

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En las últimas cuatro décadas, Bonino fue varias veces diputada y senadora, comisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria (1995-1999) y dos veces ministra en gobiernos socialdemócratas: de Asuntos Europeos y Comercio Internacional en el gabinete de Romano Prodi (2006-2008) y de Exteriores con Enrico Letta (2013-2014).

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Nacida en la localidad piamontesa de Bra en 1948, en plena posguerra, solo dos años después de la fundación de la actual República italiana, su bautizo político tuvo lugar en 1975 en las filas del reformista y liberal Partido Radical de Marco Pannella.

En su vida política fue una pionera en la batalla por el aborto, hoy legal pero todavía muy limitado en algunas zonas de Italia por la objeción de conciencia de los médicos, y se postuló en contra de la energía nuclear hasta su prohibición en el referéndum de 1987.

En 1979 fue elegida por primera vez para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo, que revalidó en otras cuatro legislaturas, y se convirtió en un referente internacional en la lucha por los derechos civiles y la creación de una Corte Penal Internacional.

En 1995 fue designada comisaria europea de Consumo y Pesca en el Ejecutivo comunitario del luxemburgués Jacques Santer, y también quedó al frente de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea.

Desde ese púlpito global, elevó su voz ante los crímenes que se estaban cometiendo en Bosnia, pero también ante el genocidio de Ruanda, contra el férreo régimen talibán en Afganistán y la opresión de las mujeres, y en favor del pueblo kurdo.

Pero desde los orígenes de su activismo, Emma Bonino se alzó también como una paladina por los derechos de las mujeres, desde su apuesta por el «sí» en el referéndum sobre el divorcio de 1974, clave en su entrada en política, hasta la campaña que llevó a cabo por la liberalización del aborto.

«Ser feminista para mí siempre significó una cosa: liberar a todas las mujeres, hacerlas libres para elegir y ser conscientes de sus elecciones, sin imposición o límite alguno impuesto por los hombres o por otras mujeres», confesaba hace unos meses en sus redes sociales.

Por eso, en los últimos años ha mostrado una postura más matizada sobre temas controvertidos como la gestación subrogada, sosteniendo que no deben ser prohibidos universalmente, sino regulados por ley.

Entre los múltiples reconocimientos con los que fue laureada en vida destacan la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional de 1998, que compartió con otras mujeres destacadas en este ámbito, como la guatemalteca Rigoberta Menchú.

Su nombre también apareció en varias ocasiones en las ternas para el principal cargo de su país, la presidencia de la República, aunque la «fumata blanca» nunca llegara a producirse.

Y es que sus colegas políticos, tanto de derecha como de izquierdas, siempre han reconocido y alabado la coherencia en sus planteamientos y el convencimiento de sus ideas, defendidas incluso con uno de los métodos de los radicales italianos: la huelga de hambre.

A lo largo de su dilatada trayectoria política nunca desistió de sus batallas, ya fuera desde su Partido Radical o desde otros posteriores experimentos, como su última formación, Más Europa, un nombre que es toda una declaración de intenciones.

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Partidaria de hablar a las claras, Bonino visibilizó el cáncer que padeció desde 2015, un microcitoma pulmonar, y siguió interviniendo ante la opinión pública con un pañuelo en la cabeza hasta anunciar en 2023 por televisión que lo había superado.

El pasado mes de diciembre volvió a ser ingresada en el hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

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La política fue ingresada en estado grave el pasado domingo en el hospital Santo Spirito de la capital italiana, donde residía, y el jueves fue trasladada a una clínica privada.

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